Fidesz chce ďalší dotazník pre občanov, teraz k ekonomickej neutralite

Budapešť 14. októbra (TASR) - Parlamentná frakcie vládnej strany Fidesz navrhuje vláde spustiť "národnú konzultáciu", v rámci ktorej by sa občanov spýtala na ich názor na ekonomickú neutralitu Maďarska, podporu malých a stredných podnikov, zvyšovanie miezd, pôžičky pre zamestnancov, podporu bývania a rodiny. Podľa servera magyarnemzet.hu to oznámil v pondelok líder frakcie Fideszu Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V prestávke dvojdňového rokovania frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP v Ostrihome Kocsis povedal, že frakcie sú jednotné v tom, že v ekonomickej situácii, ktorá sa po epidémii koronavírusu a vojne na Ukrajine zmenila, sú potrebné nové nástroje a nové ekonomické riešenia, aby bola krajina opäť úspešná.



Momentálne sú ekonomické vyhliadky Maďarska dobré, čo podľa neho poskytuje dobrý základ pre zavedenie opatrení na ďalšie posilnenie ekonomiky a prosperity ľudí.



"Ak chce byť naša krajina úspešná, musí byť ekonomicky neutrálna. Maďarsko si musí ísť vlastnou cestou, zo Západu a Východu si treba osvojiť len to, čo je užitočné a rozumné. Všetko, čo by mohlo Maďarom uškodiť, treba odmietnuť," povedal premiér Viktor Orbán v nedeľu na úvod schôdze frakcií Fidesz-KDNP.



Národnú konzultáciu vo forme dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010.



Maďari mali odvtedy možnosť vyjadriť sa touto formou k otázkam dôchodkov, ústavy, sociálnej sféry i minimálnej mzdy. V dotazníku "Zastavme Brusel!" dávali občania stanovisko aj k záležitostiam terorizmu, migrácie, prisťahovaleckej politiky či Európskej únie, koronavírusovej pandémie, sankciám EÚ voči Rusku. Vlani v 13. národnej konzultácii sa zasa občanov pýtali na ochranu suverenity Maďarska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)