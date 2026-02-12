< sekcia Zahraničie
Fidesz chystá vytiahnuť v kampani na Magyara intímne video
Magyar priznal, že v lete 2024 bol v istom byte, kde ho zviedla bývalá priateľka, a dodal, že vtedy mu nedošlo, že môže ísť o spravodajskú hru.
Autor TASR
Budapešť 12. februára (TASR) - Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar vo štvrtok verejne upozornil na údajne pripravovanú diskreditačnú kampaň vládnej strany Fidesz, ktorá má podľa neho zahŕňať zverejnenie tajne nahratého intímneho videa. Magyar priznal, že v lete 2024 bol v istom byte, kde ho zviedla bývalá priateľka, a dodal, že vtedy mu nedošlo, že môže ísť o spravodajskú hru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Líder opozičnej strany na Facebooku ďalej povedal, že v danom budapeštianskom apartmáne boli neznáme osoby a okrem alkoholu tam boli aj drogy, nič z toho však nepožil. „Neposkytnem Viktorovi Orbánovi príležitosť, aby týždne odvádzal pozornosť od skutočných problémov,“ dodal Magyar, ktorý tento krok označil za zúfalý pokus vládnej moci o jeho politickú likvidáciu a o prekrytie ekonomických a spoločenských problémov krajiny spravodajským spôsobom ruského typu.
Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať 12. apríla, sa vyostruje kampaň, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi Magyarovou stranou TISZA a Fideszom premiéra Orbána.
„Ukázalo sa, že Péter Magyar žije dvojaký život: na verejnosti ukazuje jednu tvár a v noci druhú. Priznal sa. Je to dvojtvárny klamár,“ reagoval komunikačný riaditeľ Fideszu Tamás Menczer.
„V minulosti sme počas kampaní čakali, či si Gyula Horn sadne na debatu s Viktorom Orbánom, alebo čo nové budú strany sľubovať,“ poznamenal na Facebooku politológ Gábor Török, podľa ktorého takýto krok otvára úplne novú kapitolu volebných kampaní.
Podľa analytika takáto záležitosť nemôže zostať bez následkov aj pre vládu. Je totiž zrejmé, že k takémuto kroku nemohlo dôjsť bez súhlasu Orbána.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
