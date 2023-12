Fidesz navrhol uznesenie odmietajúce rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ

Budapešť 6. decembra (TASR) - Predsedovia parlamentných frakcií strán maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP Máté Kocsis a István Simicskó predložili v noci z utorka na stredu parlamentu návrh uznesenia, v ktorom odmietajú začatie prístupových rokovaní Ukrajiny s Európskou úniou (EÚ). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V návrhu uznesenia sa tvrdí, že Ukrajina nespĺňa predpoklady na vstup do EÚ, že politika rozširovania EÚ musí zostať objektívnym procesom, ktorý je založený na výkone, a že ukrajinská politika EÚ si vyžaduje strategickú diskusiu o všetkých jej prvkoch.



Návrh Európskej komisie (EK) na začatie prístupových rokovaní Ukrajiny pred tým, než by o tejto otázke prebehla strategická diskusia, je podľa lídrov frakcií maďarských vládnych strán nepripravený, nekonzistentný a nezohľadňuje zásadné maďarské záujmy.



Podľa Fidesz-KDNP musí maďarský parlament odsúdiť všetky politické a finančné tlaky, ktoré by nútili Maďarsko zmeniť tento svoj suverénny postoj. "Národné zhromaždenie vyzýva vládu, aby zastupovala vyššie uvedené stanovisko v Európskej rade a inštitúciách Európskej únie pri rozhodnutiach súvisiacich s prístupovým procesom Ukrajiny," cituje 24.hu z návrhu.



Predseda vlády Viktor Orbán začiatkom mesiaca označil za chybu, že EK trvá na tom, aby bola otázka vstupu Ukrajiny do Únie zaradená do programu decembrového summitu lídrov EÚ, ktorý sa uskutoční v Bruseli 14.-15. decembra. Podľa Orbána totiž tento krok ešte nie je dostatočne pripravený.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)