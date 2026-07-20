< sekcia Zahraničie
Fidesz: Otázka, kto sa stane maďarským prezidentom, je irelevantná
Maďarský parlament schválil presne pred týždňom 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 20. júla (TASR) - Riaditeľ komunikácie maďarskej opozičnej strany Fidesz Bertalan Havasi v pondelok vyhlásil, že vládna strana Tisza autokratickým spôsobom „násilne odvolala“ prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Otázka, kto bude novou hlavou štátu, je preto podľa neho irelevantná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne - do prijatia novej ústavy.
„Otázka, kto sa stane prezidentom, je úplne irelevantná, a to aj napriek všetkým pochybným okolnostiam, ktoré sprevádzajú ‚nomináciu‘ a ‚verejnú konzultáciu‘,“ povedal Havasi agentúre MTI.
Zdôraznil, že Maďarsko je teraz miestom, „kde nefunguje právny štát ani ústavná demokracia“, čo podľa neho jasne dokazuje skutočnosť, že Sulyok už nie je prezidentom, „pretože ho Magyar násilím odvolal,“ dodal Havasi.
Maďarský parlament schválil presne pred týždňom 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu v sobotu podpísal. Mandát mu oficiálne uplynie 20. júla a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.
Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne - do prijatia novej ústavy.
„Otázka, kto sa stane prezidentom, je úplne irelevantná, a to aj napriek všetkým pochybným okolnostiam, ktoré sprevádzajú ‚nomináciu‘ a ‚verejnú konzultáciu‘,“ povedal Havasi agentúre MTI.
Zdôraznil, že Maďarsko je teraz miestom, „kde nefunguje právny štát ani ústavná demokracia“, čo podľa neho jasne dokazuje skutočnosť, že Sulyok už nie je prezidentom, „pretože ho Magyar násilím odvolal,“ dodal Havasi.
Maďarský parlament schválil presne pred týždňom 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu v sobotu podpísal. Mandát mu oficiálne uplynie 20. júla a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.