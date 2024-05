Fidesz: Po atentáte treba zvážiť reguláciu diskusií na internete

Budapešť 16. mája (TASR) - Ponaučením zo stredajšieho atentátu na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica je, že aj v Maďarsku by bolo potrebné regulovať diskusie na internete. Vyplýva to z rozhovoru predsedu parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Mátého Kocsisa pre komerčnú rozhlasovú stanicu Inforádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Bolo by potrebné premyslieť, ako by bolo možné právne viac sankcionovať nevraživé komentáre, a aj médiá by sa mali zamyslieť nad tým, či nechajú zaplavovať svoje platformy komentármi anonymných šíriteľov nenávisti, povedal Kocsis.



Podľa jeho vyjadrenia mnohé maďarské ľavicové médiá, z ktorých viaceré konkrétne menoval, majstrovsky podnecujú nenávisť, hnev a informujú neobjektívne.



"Noviny by mali niesť zodpovednosť za to, že sa na ich stránkach objavujú štvavé komentáre, ktoré nie sú moderované. Táto zodpovednosť dnes neexistuje a myslím si, že by mala byť zriadená," konštatoval Kocsis.



Ďalej dodal, že tón diskusných príspevkov na internete s tým, ako sa k sebe ľudia stavajú, dospel do kritického bodu, keď musí zasiahnuť štát.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)