Fidesz počká s ratifikáciou na schôdzku Orbána s Kristerssonom

Budapešť 25. januára (TASR) - Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany Fidesz počká na výsledky stretnutia premiéra Viktora Orbána so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, až potom rozhodne o ratifikácii vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Frakcia tak pre server reagovala po tom, čo predseda švédskej vlády Ulf Kristersson vyjadril ochotu stretnúť sa s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý ho pozval do Budapešti, aby hovorili o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Kristersson ale naznačil, že hovoriť o tom môžu aj na budúci týždeň v Bruseli.



Maďarsko je jediným členským štátom NATO, ktorého parlament doteraz prijatie Švédska neschválil. Turecko ratifikovalo vstup Švédska v utorok a na maďarský parlament medzičasom v tomto smere naliehal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér vo štvrtok vyhlásil, že nepodporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)