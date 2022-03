Fidesz pred voľbami podporuje 41 percent voličov

Budapešť 28. marca (TASR) - Maďarskú vládnu stranu Fidesz preferuje necelý týždeň pred parlamentnými voľbami 41 percent voličov, kým opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko by volilo 39 percent Maďarov. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na výsledky prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré v pondelok zverejnil spravodajský server telex.hu.



Tábor priaznivcov Fideszu a zoskupenia šiestich opozičných strán je podľa tohto prieskumu takmer rovnako početný. Podobný je aj pomer tých, ktorí chcú zmenu vlády a tých, ktorí si želajú pokračovanie vládnutia premiéra Viktora Orbána, konštatoval server.



Novú vládu by chcelo 42 percent respondentov, zatiaľ čo proti zmene sa vyjadrilo 44 percent opýtaných.



Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že na parlamentných voľbách, ktoré sa konajú v nedeľu 3. apríla, možno očakávať vysokú účasť voličov, ktorá môže dosiahnuť aj 80 percent. Isté preferencie má 64 percent Maďarov, avšak 28 percent ľudí sa ešte nerozhodlo, ktorej strane dá svoj hlas.



Reprezentatívny telefonický prieskum na vzorke 800 opýtaných vykonal Závecz Research v období od 23. do 25. marca.