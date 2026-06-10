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Fidesz predložil parlamentu návrh uznesenia proti migračnému paktu
Fidesz-KDNP chce v uznesení tiež presadiť vyhlásenie, že v záujme Maďarska i celej Európy je, aby migranti zostali mimo schengenských hraníc.
Autor TASR
Budapešť 10. júna (TASR) - Maďarský opozičný blok Fidesz-KDNP predložil v stredu parlamentu návrh uznesenia, ktorým odmieta migračný pakt Európskej únie. Blok argumentuje tým, že pakt porušuje ústavnú identitu Maďarska a prekračuje kompetencie Únie. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V návrhu sa píše, že Národné zhromaždenie by malo vyzvať vládu premiéra Pétera Magyara, aby využila všetky dostupné právne a politické prostriedky na zabránenie implementácie tohto paktu. Kabinet by sa mal zároveň zdržať podpory súvisiacich únijných iniciatív a nepredkladať žiadny implementačný plán súvisiaci s paktom.
Fidesz-KDNP chce v uznesení tiež presadiť vyhlásenie, že v záujme Maďarska i celej Európy je, aby migranti zostali mimo schengenských hraníc.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V návrhu sa píše, že Národné zhromaždenie by malo vyzvať vládu premiéra Pétera Magyara, aby využila všetky dostupné právne a politické prostriedky na zabránenie implementácie tohto paktu. Kabinet by sa mal zároveň zdržať podpory súvisiacich únijných iniciatív a nepredkladať žiadny implementačný plán súvisiaci s paktom.
Fidesz-KDNP chce v uznesení tiež presadiť vyhlásenie, že v záujme Maďarska i celej Európy je, aby migranti zostali mimo schengenských hraníc.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)