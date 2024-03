Fidesz prišiel o štvrť milióna priaznivcov, k opozícii však neprešli

Budapešť 14. marca (TASR) - Vlani v novembri by podporilo maďarskú vládnu stranu Fidesz 32 percent voličov, v marci by to bolo 29 percent. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Závecz Research, ktorého výsledky zverejnil vo štvrtok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Aktuálny výsledok podpory vládnej strany je najnižší z prieskumov od volieb v roku 2022, podotýka server. Fidesz má však stále veľký náskok, pretože opozičné strany v posledných mesiacoch nedokázali využiť jeho oslabenie.



Druhou najsilnejšou stranou je opozičná Demokratická koalícia (DK) s 13 percentami, ktorú vlani na jeseň preferovalo 14 percent respondentov.



Na tretej priečke rebríčka popularity politických strán je Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) so šiestimi percentami, rovnako ako na jeseň. Nasleduje strana Momentum s pretrvávajúcou podporou na úrovni piatich percent.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach) bre