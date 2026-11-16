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Fidesz sa musí zbaviť páchateľov zločinov, vyhlásil Navracsics
Opozičný politik reagoval na nález viac ako šiestich miliárd forintov v hotovosti v kauze exministra Miklósa Sesztáka.
Autor TASR
Budapešť 16. novembra (TASR) – Maďarská opozičná strana Fidesz musí v záujme vlastného prežitia urýchlene vyjasniť svoju minulosť a zbaviť sa každého, kto počas vládneho obdobia či mimo neho spáchal trestný čin. V pondelok to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu InfoRádió vyhlásil bývalý minister verejnej správy a regionálneho rozvoja Tibor Navracsics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Opozičný politik reagoval na nález viac ako šiestich miliárd forintov v hotovosti v kauze exministra Miklósa Sesztáka. Podľa Navracsicsa bude v opačnom prípade 2,5 milióna voličov z aprílových volieb oklamaných pre niekoľkých zločincov, ktorí nerešpektujú právny štát a bezúhonnosť.
Navracsics, ktorý po prehre Fideszu v aprílových parlamentných voľbách inicioval vnútrostranícku platformu Občianski demokrati, tvrdí, že v Maďarsku vznikla znepokojujúca a hanebná situácia, ktorú sťažuje rýchly vývoj udalostí. Spresnil, že kým v sobotu ráno ešte vyzval Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) na predloženie dôkazov a Sesztáka na vyvrátenie podozrení, popoludní už poslanecké kluby Fideszu a KDNP tohto exministra vyzvali na vzdanie sa mandátu. Z dostupných informácií sa totiž zdalo, že viac faktov svedčí o jeho prepojení na zaistené peniaze než proti.
Navracsics zdôraznil, že vo Fidesze stále vidí schopnosť obnovy, hoci strane sa kráti čas a riešenie vzniknutých problémov už nemožno odkladať. „Strana musí odhaliť tých, ktorí zneužili dôveru komunity, pretože predseda vlády (Péter) Magyar a jeho strana Tisza využívajú každý nástroj na uplatňovanie princípu kolektívnej viny voči každému, kto mal s Fideszom čokoľvek spoločné,“ podčiarkol opozičný politik, ktorý zároveň odmietol možnosť obrody strany bez jej doterajšieho predsedu. „Fidesz si bez Viktora Orbána neviem predstaviť a buď vznikne obnovený Fidesz s ním, alebo strana bez neho zanikne,“ dodal.
Rozpory v komunikácii Fideszu, ktorý kauzu na jednej strane označuje za politické divadlo a na druhej strane sa od Sesztáka dištancuje, vyplývajú podľa Navracsicsa z aktuálnej neistoty. Verejnosť totiž zatiaľ nepozná obsah vyšetrovacieho spisu a nedeľňajší rozhovor predsedníčky NVVH Anny Ungerovej len prehĺbil pochybnosti, či majú vyšetrovatelia v rukách konkrétne dôkazy, alebo ide o politickú kauzu, hoci Navracsics nevylúčil ani úplnú opodstatnenosť vznesených obvinení.
Ungerová v nedeľu v rozhovore pre komerčnú televíznu stanicu RTL odmietla povedať, ako vyšetrovatelia našli ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur) v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka.
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a v Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Opozičný politik reagoval na nález viac ako šiestich miliárd forintov v hotovosti v kauze exministra Miklósa Sesztáka. Podľa Navracsicsa bude v opačnom prípade 2,5 milióna voličov z aprílových volieb oklamaných pre niekoľkých zločincov, ktorí nerešpektujú právny štát a bezúhonnosť.
Navracsics, ktorý po prehre Fideszu v aprílových parlamentných voľbách inicioval vnútrostranícku platformu Občianski demokrati, tvrdí, že v Maďarsku vznikla znepokojujúca a hanebná situácia, ktorú sťažuje rýchly vývoj udalostí. Spresnil, že kým v sobotu ráno ešte vyzval Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) na predloženie dôkazov a Sesztáka na vyvrátenie podozrení, popoludní už poslanecké kluby Fideszu a KDNP tohto exministra vyzvali na vzdanie sa mandátu. Z dostupných informácií sa totiž zdalo, že viac faktov svedčí o jeho prepojení na zaistené peniaze než proti.
Navracsics zdôraznil, že vo Fidesze stále vidí schopnosť obnovy, hoci strane sa kráti čas a riešenie vzniknutých problémov už nemožno odkladať. „Strana musí odhaliť tých, ktorí zneužili dôveru komunity, pretože predseda vlády (Péter) Magyar a jeho strana Tisza využívajú každý nástroj na uplatňovanie princípu kolektívnej viny voči každému, kto mal s Fideszom čokoľvek spoločné,“ podčiarkol opozičný politik, ktorý zároveň odmietol možnosť obrody strany bez jej doterajšieho predsedu. „Fidesz si bez Viktora Orbána neviem predstaviť a buď vznikne obnovený Fidesz s ním, alebo strana bez neho zanikne,“ dodal.
Rozpory v komunikácii Fideszu, ktorý kauzu na jednej strane označuje za politické divadlo a na druhej strane sa od Sesztáka dištancuje, vyplývajú podľa Navracsicsa z aktuálnej neistoty. Verejnosť totiž zatiaľ nepozná obsah vyšetrovacieho spisu a nedeľňajší rozhovor predsedníčky NVVH Anny Ungerovej len prehĺbil pochybnosti, či majú vyšetrovatelia v rukách konkrétne dôkazy, alebo ide o politickú kauzu, hoci Navracsics nevylúčil ani úplnú opodstatnenosť vznesených obvinení.
Ungerová v nedeľu v rozhovore pre komerčnú televíznu stanicu RTL odmietla povedať, ako vyšetrovatelia našli ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur) v súvislosti s trestným stíhaním Sesztáka.
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a v Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)