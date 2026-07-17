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Fidesz sa obracia na ústavný súd pre zmeny zákonov presadených Tiszou
Podľa slov bývalého ministra ide o zákony, ktoré spôsobujú stratu maďarskej suverenity.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 17. júla (TASR) - Maďarská opozičná strana Fidesz sa obráti na Ústavný súd (AB) so žiadosťou o preskúmanie legislatívnych zmien presadených v júni parlamentnou väčšinou strany Tisza premiéra Pétera Magyara. Oznámil to v piatok na Facebooku poslanec Fideszu a exminister spravodlivosti Bence Tuzson, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa slov bývalého ministra ide o zákony, ktoré spôsobujú stratu maďarskej suverenity, pričom sa cynicky odvolávajú na uvoľnenie zmrazených fondov Európskej únie, o 16. novelu ústavy, o zákon, ktorý mení fungovanie a právomoci vyšetrovacích komisií, o zákon o transformácii verejnoprávnych médií a Fidesz tiež žiada preskúmanie zákona týkajúceho sa reklám vrátane politických.
„Vo vyše stostranovom podaní sa podrobne uvádza, prečo predmetné ustanovenia a v niektorých prípadoch aj spôsob, akým bola legislatíva prijatá, porušujú ústavu a ohrozujú práva a záujmy maďarského ľudu,“ dodal Tuzson.
Fidesz je presvedčený, že Ústavný súd bude plniť svoju ústavnú úlohu a bude rozhodovať výhradne na základe ústavy a pri posudzovaní podaní nepodľahne politickému tlaku zo strany Pétera Magyara, poznamenal poslanec opozičnej strany.
Tuszon vo svojom príspevku obvinil Magyara z „z budovania svojvôle, prijímania násilných opatrení, ktoré vážne porušujú princípy právneho štátu, a pokusu o rozbitie maďarského ústavného poriadku“. Fidesz bude podľa jeho vyjadrenia naďalej konať proti svojvôli všetkými ústavnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, „v mene Maďarska a maďarského ľudu“.
V júni provládna väčšina v parlamente prijala zmeny zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii a ďalších súvisiacich zákonov, zákon o potláčaní politickej reklamy, ktorá môže podnecovať nenávisť, zmeny niektorých zákonov potrebných na prístup k fondom EÚ, zákon o zefektívnení práce parlamentných vyšetrovacích výborov a 16. novelu ústavy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa slov bývalého ministra ide o zákony, ktoré spôsobujú stratu maďarskej suverenity, pričom sa cynicky odvolávajú na uvoľnenie zmrazených fondov Európskej únie, o 16. novelu ústavy, o zákon, ktorý mení fungovanie a právomoci vyšetrovacích komisií, o zákon o transformácii verejnoprávnych médií a Fidesz tiež žiada preskúmanie zákona týkajúceho sa reklám vrátane politických.
„Vo vyše stostranovom podaní sa podrobne uvádza, prečo predmetné ustanovenia a v niektorých prípadoch aj spôsob, akým bola legislatíva prijatá, porušujú ústavu a ohrozujú práva a záujmy maďarského ľudu,“ dodal Tuzson.
Fidesz je presvedčený, že Ústavný súd bude plniť svoju ústavnú úlohu a bude rozhodovať výhradne na základe ústavy a pri posudzovaní podaní nepodľahne politickému tlaku zo strany Pétera Magyara, poznamenal poslanec opozičnej strany.
Tuszon vo svojom príspevku obvinil Magyara z „z budovania svojvôle, prijímania násilných opatrení, ktoré vážne porušujú princípy právneho štátu, a pokusu o rozbitie maďarského ústavného poriadku“. Fidesz bude podľa jeho vyjadrenia naďalej konať proti svojvôli všetkými ústavnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, „v mene Maďarska a maďarského ľudu“.
V júni provládna väčšina v parlamente prijala zmeny zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii a ďalších súvisiacich zákonov, zákon o potláčaní politickej reklamy, ktorá môže podnecovať nenávisť, zmeny niektorých zákonov potrebných na prístup k fondom EÚ, zákon o zefektívnení práce parlamentných vyšetrovacích výborov a 16. novelu ústavy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)