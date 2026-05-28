Štvrtok 28. máj 2026
Fidesz schváli návrh Tiszy znížiť platy poslancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Tisza vo štvrtok predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už len 1,8-násobkom.

Budapešť 28. mája (TASR) - Poslanci parlamentnej frakcie Fidesz-KDNP schvália návrh vládnej strany Tisza na zníženie platov a paušálnych náhrad poslancov maďarského Národného zhromaždenia. Na Facebooku to vo štvrtok uviedol predseda parlamentného klubu Fideszu Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Fidesz-KDNP podporuje akýkoľvek zámer znižovania nákladov, ktorý zachováva dôstojnosť parlamentu a nevedie k znemožneniu práce poslancov alebo k zhoršeniu jej kvality. Preto budeme hlasovať za návrh strany Tisza,“ napísal Gulyás.

Od júla by mali zákonodarcovia Národného zhromaždenia znížené platy v priemere v prepočte o 2460 eur, čím by klesli na 3687 eur. Podľa servera telex.hu to je len základný plat, ktorý poslanci poberajú, ak nie sú členmi žiadneho výboru a nezastávajú žiadnu funkciu v parlamente. Tisza chce znížiť aj príplatky za rôzne parlamentné funkcie.

Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa tiež škrty v príspevkoch na asistentov, prenájom kancelárií, cestovné a bývanie. Zrušený má byť zase príspevok na mobilný telefón. Aj keď mobily bude poslancom naďalej poskytovať Kancelária Národného zhromaždenia, náklady na túto službu im budú odrátané z platu.

Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý predložila predsedníčka klubu Tiszy Andrea Bujdosó a poslankyňa Kinga Kalázdi-Kerekes, je obmedziť plytvanie štátnymi prostriedkami a stanoviť transparentnejšie pravidlá fungovania Kancelárie Národného zhromaždenia. Zmena by mala vstúpiť do platnosti od júla.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)

