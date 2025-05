Fidesz sprísňuje pravidlá financovania občianskych združení a médií

Budapešť 14. mája (TASR) - Poslanec maďarskej vládnej strany Fidesz János Halász predložil v utorok pred polnocou parlamentu návrh zákona s názvom „O transparentnosti verejného života“. V prípade schválenia by mimoriadne skomplikoval prácu a existenciu organizácií prijímajúcich zahraničné financovanie. Konštatoval to v stredu server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa návrhu, ak Úrad na ochranu suverenity usúdi, že aktivity organizácie financovanej zo zahraničia ohrozujú suverenitu Maďarska, vláde môže odporučiť zaradenie tejto organizácie na zoznam, píše telex.hu.



Organizácie na takomto zozname by sa potom nemohli uchádzať o jedno percento z dane darcov. Platila by aj povinnosť „vyžiadať si plne preukázateľné vyhlásenie“ od všetkých podporovateľov, že peniaze nepochádzajú zo zahraničia.



V návrhu sa uvádza, že všetky peniaze prichádzajúce zo zahraničia môžu byť nebezpečné pre suverenitu Maďarska aj vrátane tých, ktoré možno získať prostredníctvom transparentných tendrov. K nim patria aj tendre s účasťou organizácií z členských štátov Európskej únie. Okrem toho sú vrcholoví manažéri, zakladatelia a členovia dozorných alebo audítorských rád týchto organizácií povinní podávať majetkové priznanie.



Halász návrh zákona zdôvodnil tým, že v posledných rokoch „boli odhalené zneužívania, ktoré vážne porušujú maďarskú suverenitu“.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca ostro postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia a avizoval „jarné upratovanie“, píše telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)