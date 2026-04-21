Utorok 21. apríl 2026
Fidesz spustil petíciu za zotrvanie Sulyoka na poste prezidenta

Na archívnej snímke maďarský prezident Tamás Sulyok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 21. apríla (TASR) - Parlamentná frakcia maďarskej strany Fidesz, ktorá prehrala v aprílových parlamentných voľbách, spustila petíciu s výzvou, aby prezident Tamás Sulyok nepodľahol tlaku budúceho premiéra víťaznej strany Tisza Pétera Magyara na odstúpenie z funkcie. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Cieľom petície je politická podpora pre hlavu štátu a povzbudiť ho, aby odolal požiadavkám, ktoré sú proti nemu vznesené.

Ukážme, že nie je sám, nech odolá tlaku a hrozbám Tiszy a zostane vo funkcii, aby chránil naše spoločné hodnoty! Podpíšme petíciu v čo najväčšom počte!“ píše frakcia Fidesz vo výzve.

Už som to podpísal,“ napísal odchádzajúci premiér Viktor Orbán na Facebooku k výzve Postavme sa za prezidenta Tamása Sulyoka!

Magyar 15. apríla požiadal Sulyoka, aby po vymenovaní novej vlády dobrovoľne odstúpil, inak Tisza využije svoj mandát a zmení ústavu. Podľa predsedu Tiszy Sulyok je „neschopný stelesňovať jednotu maďarského národa, nehodný byť strážcom právneho štátu v Maďarsku a neschopný slúžiť ako morálny kompas alebo vzor pre maďarský ľud“.

Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si ústavnú väčšinu v novom parlamente. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
