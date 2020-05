Fidesz: EÚ nás núti do vpúšťania utečencov do krajiny bez kontroly

Budapešť 14. mája (TASR) - Tranzitná zóna, ktorá je dôležitou súčasťou systému ochrany maďarských hraníc, zabezpečuje, aby ilegálni prisťahovalci nemohli vstúpiť na územie krajiny. Podľa agentúry MTI to uviedla vo štvrtok v reakcii na verdikt Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) maďarská vládna strana Fidesz.



Súd vo verdikte konštatoval, že konanie maďarských úradov, ktoré v hraničnej tranzitnej zóne zadržiavajú žiadateľov o azyl, môže predstavovať porušenie právnych predpisov Európskej únie.



Fidesz zareagoval, že rozsudok súdnej inštitúcie v Luxemburgu potvrdzuje, že Maďarsko chcú aj naďalej nútiť k tomu, aby bez kontroly vpúšťalo do krajiny a prijímalo utečencov. "To je však v rozpore s vôľou občanov Maďarska i s maďarskou ústavou," podčiarkla vládna strana vo svojom vyhlásení.



"Hranice treba chrániť pred ilegálnym prisťahovalectvom a žiadosti o azyl musia byť podávané v kontrolovaných podmienkach," reagoval Fidesz.



Súdny dvor EÚ pripomenul, že išlo o naliehavé konanie o prejudiciálnej otázke, týkajúce sa maďarskej právnej úpravy práva na azyl a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.



Podľa Súdneho dvora EÚ podmienky prevládajúce v tranzitnom pásme Röszke znamenajú pozbavenie osobnej slobody. Dotknuté osoby nemôžu túto oblasť legálne a slobodne opustiť. Nemôžu vstúpiť do Srbska, pretože takýto pokus by srbské orgány považovali za nezákonný a vystavili by ich sankciám. Pri vstupe do Maďarska by stratili akúkoľvek šancu na získanie štatútu utečenca v tejto krajine.