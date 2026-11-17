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Fidesz varuje pred následkami „vojnovej politiky“ Magyara
Fidesz vo svojom stanovisku zdôraznil, že jeho vláda v minulosti dôsledne presadzovala mierovú politiku, no Magyar sa od nej odklonil a namiesto neutrality zvolil podporu vojny.
Autor TASR
Budapešť 17. novembra (TASR) - Vojnová politika maďarského premiéra Pétera Magyara môže mať vážne následky, uviedla v utorok opozičná strana Fidesz vo vyhlásení pre agentúru MTI v reakcii na ruský dronový útok na ukrajinské mesto Mukačevo. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera karpatalja.ma zaznamenali vo vzdušnom priestore Zakarpatskej oblasti dva nepriateľské drony a v Mukačeve bolo okolo 8.50 h počuť zvuky pripomínajúce výbuchy. Mestská rada potvrdila útok na mesto, vyzvala obyvateľov neignorovať letecký poplach, zotrvať v úkrytoch a nezverejňovať na sociálnych sieťach zábery z činnosti protivzdušnej obrany.
Fidesz vo svojom stanovisku zdôraznil, že jeho vláda v minulosti dôsledne presadzovala mierovú politiku, no Magyar sa od nej odklonil a namiesto neutrality zvolil podporu vojny. Podľa opozičnej strany táto politika predstavuje pre Maďarsko bezpečnostné aj ekonomické riziko, pričom poukázala na schvaľovanie využívania financií z európskeho rozpočtu na vojnu na Ukrajine aj na utorkový zásah areálu jedného z priemyselných podnikov v Mukačeve.
Strana zároveň vyzvala Magyara, aby sa vrátil k neutralite a k presadzovaniu mieru.
K dronovému útoku na Zakarpatskú oblasť sa na utorkovom zasadnutí parlamentu vyjadril aj premiér, podľa ktorého si nočný útok na Mukačevo našťastie nevyžiadal obete. Predseda vlády tiež uviedol, že po tomto incidente by mala opozícia prestať so šírením nenávisti a klamstiev a konečne sa nielen slovami postaviť za Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti. Magyar zároveň vyzval opozíciu, aby teraz, keď ruské útoky zasahujú aj obce obývané Maďarmi, prehodnotila svoj postoj k rusko-ukrajinskej vojne.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera karpatalja.ma zaznamenali vo vzdušnom priestore Zakarpatskej oblasti dva nepriateľské drony a v Mukačeve bolo okolo 8.50 h počuť zvuky pripomínajúce výbuchy. Mestská rada potvrdila útok na mesto, vyzvala obyvateľov neignorovať letecký poplach, zotrvať v úkrytoch a nezverejňovať na sociálnych sieťach zábery z činnosti protivzdušnej obrany.
Fidesz vo svojom stanovisku zdôraznil, že jeho vláda v minulosti dôsledne presadzovala mierovú politiku, no Magyar sa od nej odklonil a namiesto neutrality zvolil podporu vojny. Podľa opozičnej strany táto politika predstavuje pre Maďarsko bezpečnostné aj ekonomické riziko, pričom poukázala na schvaľovanie využívania financií z európskeho rozpočtu na vojnu na Ukrajine aj na utorkový zásah areálu jedného z priemyselných podnikov v Mukačeve.
Strana zároveň vyzvala Magyara, aby sa vrátil k neutralite a k presadzovaniu mieru.
K dronovému útoku na Zakarpatskú oblasť sa na utorkovom zasadnutí parlamentu vyjadril aj premiér, podľa ktorého si nočný útok na Mukačevo našťastie nevyžiadal obete. Predseda vlády tiež uviedol, že po tomto incidente by mala opozícia prestať so šírením nenávisti a klamstiev a konečne sa nielen slovami postaviť za Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti. Magyar zároveň vyzval opozíciu, aby teraz, keď ruské útoky zasahujú aj obce obývané Maďarmi, prehodnotila svoj postoj k rusko-ukrajinskej vojne.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)