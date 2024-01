Fidesz viní EK z dvojakého metra pri Tuskovej vláde

Budapešť 12. januára (TASR) - Poslanecká skupina maďarskej vládnej strany Fidesz a KDNP v Európskom parlamente adresovala v piatok list Európskej komisii (EK), v ktorom upozorňuje na to, že Komisia nekoná v prípade krokov vlády nového poľského premiéra Donalda Tuska. Tá podľa maďarských europoslancov prijíma opatrenia v rozpore so zásadami právneho štátu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Skutočnosť, že EK mlčí, znamená uplatňovanie nehorázneho dvojakého metra. Všetci si vieme ľahko predstaviť, aké kroky by okamžite iniciovala podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, ak by sa toto všetko stalo v Budapešti v Orbánovej vláde," uviedli europoslanci Fidesz a KDNP.



Komisia podľa nich v prípade Maďarska v uplynulých rokoch hlasným spôsobom brala na zodpovednosť Budapešť za porušovanie zásad právneho štátu a slobodu tlače, teraz je však úplne ticho. Čakajú preto odpoveď, či je podľa EK násilné ovládnutie verejnoprávnych médií v Poľsku zlučiteľné s princípom právneho štátu a či tento krok rešpektuje princíp slobody a plurality médií.



Maďarskí europoslanci sa Komisie v tomto liste ďalej pýtajú, ako chce EK zabezpečiť rovnaký štandard pri posudzovaní dodržiavania zásad právneho štátu pre všetky členské štáty bez ohľadu na to, kto v nich aktuálne vládne.