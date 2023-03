Fidesz: Vstup Fínska do NATO ratifikuje parlament 27. marca

Budapešť 17. marca (TASR) - Maďarský parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie 27. marca. V mene parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz to v piatok na Facebooku oznámil predseda tejto frakcie Máté Kocsis. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Kocsisa poslanci Fideszu vstup Fínska do NATO schvália jednohlasne.



Pôvodne sa podľa servera 24.hu hovorilo o tom, že zákonodarný zbor otázku rozšírenia NATO o Fínsko a Švédsko ratifikuje 31. marca, pričom ale v piatok Turecko oznámilo, že podporí ratifikáciu fínskeho vstupu. Z toho podľa 24.hu vyplýva, že aj maďarská vláda zatiaľ počká s hlasovaním o prijatí Švédska do NATO.



Maďarsko odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO už vyše pol roka. Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch severských krajín vyslali parlamentnú delegáciu.



Štvorčlenná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom 7. marca rokovala v Štokholme a ďalší deň v Helsinkách. O výsledkoch rokovaní delegácie má ešte rokovať maďarská vláda, vyhlásil 9. marca šéf úradu vlády Gergely Gulyás.