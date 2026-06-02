< sekcia Zahraničie
Fidesz vyzval vládu, aby ohľadne vojny na Ukrajine zostala neutrálna
Fidesz vo svojom vyhlásení uviedol, že bombardovanie ruského internátu a ruské odvetné útoky predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre celý región, a teda aj pre krajiny susediace s Ukrajinou.
Autor TASR
Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarská opozičná strana Fidesz v utorok vyjadrila obavy z vývoja vojny na Ukrajine a zároveň vyzvala vládu premiéra Pétera Magyara, aby v otázke konfliktu zostala neutrálna. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Fidesz vo svojom vyhlásení uviedol, že bombardovanie ruského internátu a ruské odvetné útoky predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre celý región, a teda aj pre krajiny susediace s Ukrajinou.
Opozičná strana preto vyzvala vládu, aby sa nevzdávala „mierovej politiky Orbánovej vlády“ a zostala neutrálna, keďže vzdanie sa neutrality by znamenalo vážne ohrozenie bezpečnosti Maďarska a maďarských rodín.
Na najmenej 18 stúpol počet obetí ruských útokov, ku ktorým došlo v noci na utorok na Ukrajine, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že len v ukrajinskom hlavnom meste prišlo o život šesť ľudí a 6č ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj tri deti vo veku tri, 11 a 17 rokov. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný.
Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.
Fidesz vo svojom vyhlásení uviedol, že bombardovanie ruského internátu a ruské odvetné útoky predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre celý región, a teda aj pre krajiny susediace s Ukrajinou.
Opozičná strana preto vyzvala vládu, aby sa nevzdávala „mierovej politiky Orbánovej vlády“ a zostala neutrálna, keďže vzdanie sa neutrality by znamenalo vážne ohrozenie bezpečnosti Maďarska a maďarských rodín.
Na najmenej 18 stúpol počet obetí ruských útokov, ku ktorým došlo v noci na utorok na Ukrajine, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že len v ukrajinskom hlavnom meste prišlo o život šesť ľudí a 6č ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj tri deti vo veku tri, 11 a 17 rokov. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný.
Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.