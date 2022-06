Fidesz zavedie v Maďarsku systém majetkového priznania z EP

Budapešť 22. júna (TASR) - Vládna strana Fidesz chce v Maďarsku zaviesť systém majetkového priznania platný v Európskom parlamente, ktorý je v podstate totožný s nemeckými pravidlami. Napísal to v stredu na Facebooku predseda parlamentnej frakcie Fideszu Máté Kocsis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarský systém majetkového priznania je už dlho terčom kritiky. Nezávisle na tom, či je kritika opodstatnená alebo nie, stojí za to urobiť zmenu," píše Kocsis v súvislosti s návrhom, ktorý Fidesz predložil parlamentu.



Predseda frakcie konštatoval, že dvojaký meter Bruselu voči Maďarsku je, žiaľ, súčasťou každodenného života, preto z preventívneho hľadiska sa javí za najvhodnejšie doslovne zapracovať pravidlá používané v Európskom parlamente do maďarského právneho systému.