Fidesz žiada odvolať Delbosovú-Corfieldovú z postu spravodajkyne EP

Budapešť/Brusel 9. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z maďarskej vládnej strany Fidesz vo štvrtok žiadali odvolať z postu spravodajkyňu EP pre maďarské záležitosti, francúzsku europoslankyňu Gwendoline Delbosovú-Corfieldovú, pre jej vyhlásenie o ruskom vplyve na Maďarsko. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Europoslankyňa Delbosová-Corfieldová zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia totiž na podujatí "Mestá za právny štát" usporiadanom na bruselskej radnici vyhlásila, že veľký ruský vplyv na Maďarsko predstavuje hrozbu pre Európsku úniu, a že z maďarských tajných služieb unikajú informácie Rusom.



Pre svoje bezprecedentne hrubé a škandalózne vyhlásenie o Maďarsku sa Delbosová-Corfieldová stala nespôsobilou na post spravodajcu EP pre maďarské záležitosti, uviedla predsedníčka skupiny poslancov EP za Fidesz Kinga Gálová a poslanec Tamás Deutsch v liste adresovanom predsedníčke EP Roberte Metsolovej.



Podľa europoslancov z Fideszu ide o nehorázne ohováranie a nehorázny príklad politického diletantizmu, ktorý nemôže zostať bez následkov.



Delbosová-Corfieldová neskôr v rozhovore pre denník Népszava spresnila, že minulý rok investigatívni novinári po útoku ruských bezpečnostných agentúr zistili, že v IT systéme maďarského rezortu diplomacie existujú bezpečnostné medzery. Svoje tvrdenia založila práve na týchto správach.



Na únik tajných informácií však podľa jej vlastných slov nemá žiadne dôkazy. Súčasne vyjadrila nádej, že k niečomu takému ani nedochádza. Ako povedala, chcela iba naznačiť, že maďarská vláda v otázke rusko-ukrajinského konfliktu nie je spoľahlivým partnerom pre ostatné členské štáty Európskej únie.



Podotkla tiež, že sa nevyjadrila správne. Nikdy by totiž nepredpokladala, že by maďarské tajné služby na organizovanej a dobrovoľnej báze pripustili únik informácií pre Rusko.



