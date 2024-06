Fidesz zvažuje vstup do frakcie európskych konzervatívcov

Budapešť 10. júna (TASR) - Vládna strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána zvažuje, že vstúpi do politickej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), privítala by však širšiu spoluprácu európskej pravice. Pre britský denník The Guardian to v pondelok povedal politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán, uvádza TASR.



Podľa predbežných výsledkov eurovolieb zvíťazila v Maďarsku vládna koalícia Fidesz-KDNP so 44,79 percenta hlasov, na druhom mieste skončila mimoparlamentná TISZA Orbánovho kritika Pétera Magyara s 29,6 percenta.



V Európskom parlamente je Fidesz od roku 2021 bez príslušnosti v politickej frakcii. Strana vtedy vystúpila z Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá je najväčšou politickou frakciou v EP, po rokoch nezhôd. Jej členstvo bolo vtedy už dva roky pozastavené



"Uvažujeme o vstupe do ECR. Nasledujúce dni a týždne rokovaní budú kľúčové pre naše konečné rozhodnutie," uviedol Balázs Orbán pre Guardian.



Podľa predbežných výsledkov eurovolieb by ECR mala byť štvrtou najsilnejšiu frakciou so 73 mandátmi v Európskom parlamente. Prvú priečku obsadila EPP so 186 kreslami, za ňou nasledujú socialisti a demokrati (S&D) a liberáli z Obnovme Európu (RE) s 135, respektíve 79 kreslami.



Medzi maďarskými vládnymi stranami Fidesz a KDNP nedávno nastal rozkol, keďže druhá menovaná vyhlásila, že trvá na svojom členstve v klube európskych ľudovcov. Riaditeľ Fideszu pre komunikáciu Tamás Menczer označil EPP za "silne provojnovú" ľavicovú stranu.