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Fidži a Tonga prijali pre sucho mimoriadne opatrenia
El Niňo spôsobuje úbytok zrážok, vďaka ktorým bývajú tropické ostrovy zvyčajne pokryté bujnou vegetáciou.
Autor TASR
Sydney 19. novembra (TASR) - Vlády tichomorských ostrovných štátov Fidži a Tonga prijali mimoriadne opatrenia vzhľadom na kritické sucho, ktoré súvisí s klimatickým javom El Niňo. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
El Niňo spôsobuje úbytok zrážok, vďaka ktorým bývajú tropické ostrovy zvyčajne pokryté bujnou vegetáciou. Vedie aj k otepľovaniu povrchových vôd v niektorých častiach Tichého oceánu a vyvoláva celosvetové zmeny v prúdení vetra, teplotách a zrážkach. Odborníci varovali, že súčasná epizóda tohto javu by mohla patriť medzi najsilnejšie zaznamenané.
Fidžijská vláda uviedla, že „pretrvávajúce sucho spôsobené javom El Niňo dosiahlo kritickú úroveň“, a preto na celom území krajiny vyhlásila stav mimoriadnej situácie. Na jeho základe môže pristúpiť k prídelom vody, nariadiť evakuácie a presmerovať verejné finančné prostriedky na pomoc postihnutým obyvateľom.
Fidžijský premiér Sitiveni Rabuka v stredu upozornil, že obyvatelia krajiny sa obávajú nedostatku vody a vplyvu pretrvávajúceho sucha na každodenný život. Poľnohospodárov znepokojuje najmä ohrozenie úrody a hospodárskych zvierat.
Miestne médiá informovali, že zásoby vody sú vo veľkej časti krajiny na znepokojujúco nízkej úrovni. Do najviac postihnutých oblastí dodávajú úrady vodu cisternami.
Vláda ostrovného štátu Tonga vyhlásila pre dlhotrvajúce sucho stav núdze na 27 dní. Dočasný premiér Viliami Latu vysvetlil, že toto opatrenie umožní záchranným zložkám lepšie koordinovať činnosť a poskytovať pomoc postihnutým obyvateľom. Vláda dodala, že sucho má vážne dôsledky pre obyvateľstvo, poľnohospodárstvo aj chov hospodárskych zvierat a môže ohroziť zdravie ľudí.
Súostrovia Fidži a Tonga ležia v južnom Pacifiku, približne 800 kilometrov od seba a majú podobnú tropickú oceánsku klímu s celoročne teplým počasím a dvoma hlavnými obdobiami – obdobím sucha a obdobím dažďov.
Oba štáty patria medzi krajiny Tichomoria, ktoré sú mimoriadne zraniteľné voči dôsledkom klimatických zmien. Hoci ich podiel na globálnych emisiách skleníkových plynov je zanedbateľný, čelia rastúcim teplotám, stúpajúcej hladine oceánov, extrémnym prejavom počasia, suchám a nedostatku pitnej vody.
El Niňo spôsobuje úbytok zrážok, vďaka ktorým bývajú tropické ostrovy zvyčajne pokryté bujnou vegetáciou. Vedie aj k otepľovaniu povrchových vôd v niektorých častiach Tichého oceánu a vyvoláva celosvetové zmeny v prúdení vetra, teplotách a zrážkach. Odborníci varovali, že súčasná epizóda tohto javu by mohla patriť medzi najsilnejšie zaznamenané.
Fidžijská vláda uviedla, že „pretrvávajúce sucho spôsobené javom El Niňo dosiahlo kritickú úroveň“, a preto na celom území krajiny vyhlásila stav mimoriadnej situácie. Na jeho základe môže pristúpiť k prídelom vody, nariadiť evakuácie a presmerovať verejné finančné prostriedky na pomoc postihnutým obyvateľom.
Fidžijský premiér Sitiveni Rabuka v stredu upozornil, že obyvatelia krajiny sa obávajú nedostatku vody a vplyvu pretrvávajúceho sucha na každodenný život. Poľnohospodárov znepokojuje najmä ohrozenie úrody a hospodárskych zvierat.
Miestne médiá informovali, že zásoby vody sú vo veľkej časti krajiny na znepokojujúco nízkej úrovni. Do najviac postihnutých oblastí dodávajú úrady vodu cisternami.
Vláda ostrovného štátu Tonga vyhlásila pre dlhotrvajúce sucho stav núdze na 27 dní. Dočasný premiér Viliami Latu vysvetlil, že toto opatrenie umožní záchranným zložkám lepšie koordinovať činnosť a poskytovať pomoc postihnutým obyvateľom. Vláda dodala, že sucho má vážne dôsledky pre obyvateľstvo, poľnohospodárstvo aj chov hospodárskych zvierat a môže ohroziť zdravie ľudí.
Súostrovia Fidži a Tonga ležia v južnom Pacifiku, približne 800 kilometrov od seba a majú podobnú tropickú oceánsku klímu s celoročne teplým počasím a dvoma hlavnými obdobiami – obdobím sucha a obdobím dažďov.
Oba štáty patria medzi krajiny Tichomoria, ktoré sú mimoriadne zraniteľné voči dôsledkom klimatických zmien. Hoci ich podiel na globálnych emisiách skleníkových plynov je zanedbateľný, čelia rastúcim teplotám, stúpajúcej hladine oceánov, extrémnym prejavom počasia, suchám a nedostatku pitnej vody.