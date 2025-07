Fidži by nerado videlo vojenskú prítomnosť Číny v regióne

Suva 2. júla (TASR) - Ostrovný štát Fidži by podľa svojho premiéra Sitiveniho Rabuku nebol rád žiadnej vojenskej prítomnosti Číny v strategicky spornej oblasti južného Tichého oceánu. Tento región by podľa neho mal byť prostredím mieru, bez ambícií súperiacich veľmocí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čína už roky upevňuje svoj vplyv vo viacerých tichomorských ostrovných štátoch. Na výstavbu športových štadiónov, úradov, nemocníc a ciest v krajinách ako Šalamúnove ostrovy a Vanuatu dala stovky miliárd dolárov. Výsledkom tohto jej úsilia je, že Šalamúnove ostrovy, Kiribati i Nauru za posledné roky obmedzili diplomatické vzťahy s Taiwanom v prospech Číny.



Fidžijský premiér Rabuka v stredu odmietol názory, že Peking by mohol premeniť svoj rastúci vplyv na stálu bezpečnostnú prítomnosť a zriadiť vojenské základne v ostrovných štátoch. Dohoda medzi Šalamúnovými ostrovmi a Čínou uzavretá v roku 2022 však podľa AFP vyvoláva obavy, že sa Peking jedného dňa bude snažiť využiť súostrovie ako vojenskú základňu.



„Ak by chceli prísť, kto by ich privítal? Fidži nie. A myslím si, že Čína si to dobre uvedomuje,“ povedal Rabuka novinárom počas vystúpenia na podujatí v Austrálii.



Podotkol, že rozvojová pomoc pre tichomorské štáty, ktoré sú osobitne ohrozené dôsledkami zmeny klímy, by nemala byť viazaná podmienkami.



„Nechceme, aby sa v Tichomorí odohrávalo súperenie veľmocí alebo veľmocenské súperenie. Účasť Číny na našom rozvoji by nemala ovplyvniť naše vzťahy s Austráliou, Novým Zélandom a Amerikou,“ dodal Rabuka.