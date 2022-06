Fidži schválilo vydanie jachty ruského oligarchu do USA

Kapitán lode Emosi Dawai sa pozerá na superjachtu Amadea, kde kotví v Queens Wharf v Lautoke na Fidži. Foto: TASR/AP

Wellington 7. júna (TASR) - Súd ostrovného štátu Fidži odobril v utorok vydanie superjachty Amadea údajne patriacej ruskému oligarchovi americkým orgánom, informuje agentúra AFP.Jachtu za 300 miliónov dolárov spájajú Spojené štáty s ruským oligarchom Sulejmanom Kerimovom patriacim do skupiny osôb blízkych ruskej vláde, na ktorých Spojené štáty uvalili sankcie za inváziu na Ukrajinu.Fidžijské úrady jachtu zadržali v polovici apríla v prístave Lautoka - na základe žiadosti z Washingtonu.Nasledoval zdĺhavý právny spor, v rámci ktorého registrovaní vlastníci motorovej jachty - spoločnosť Millemarin Investments - popierali, že by bol Kerimov majiteľom plavidla. Tvrdili tiež, že fidžijský zákon, na základe ktorého bola jachta Amadea zadržaná, neumožňuje USA, aby ju skonfiškovali. Za skutočného majiteľa označovali Eduarda Chudajnatova - bohatého Rusa, na ktorého sa západné sankcie nevzťahujú.Predseda fidžijského najvyššieho súdu Kamal Kumar však v utorok zamietol minulotýždňovú žiadosť tejto spoločnosti o odloženie vykonania súdneho príkazu na konfiškáciu lode.Rozhodnutie sudcu podľa tamojšej prokuratúry znamená, že Fidži v tejto veci akceptovalo platnosť amerického zatykača - na zaistenie plavidla. Súhlasilo tiež s tým, že o otázkach týkajúcich sa údajného "prania špinavých peňazí či vlastníctva" lode, je potrebné rozhodnúť na súde pôvodnej jurisdikcie, čo v tomto prípade znamená na súde vo Washingtone.dodala miestna prokuratúra.Podľa rozhodnutia tamojšieho najvyššieho súdu je vo verejnom záujme, aby jachta "opustila (teritoriálne) vody Fidži", jej zadržiavanie v tamojšom prístave totiž "vyšlo veľmi draho", informuje denník The Guardian.Za údržbu luxusného plavidla, ktorého ročné prevádzkové náklady predstavujú viac ako 25 miliónov dolárov, mali po zhabaní na Fidži platiť USA. Kým sa však záležitosť ťahala po súdoch, platila výdavky za loď fidžijská vláda, pripomína The Guardian.Spojené štáty uvalili na Kerimova sankcie v roku 2018 za údajné pranie špinavých peňazí. V súčasnosti patrí aj medzi tých ruských oligarchov, na ktorých viaceré krajiny a Európska únia uvalili sankcie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.