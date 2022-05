Súd na Fidži pozastavil zhabanie údajnej jachty ruského oligarchu

Sydney 9. mája (TASR) – Odvolací súd ostrovného štátu Fidži dočasne pozastavil platnosť amerického súdneho príkazu, na základe ktorého bola v utorok zadržaná superjachta Amadea v odhadovanej hodnote 300 miliónov dolárov. Informovala o tom v pondelok podľa agentúry AFP miestna prokuratúra.



Loď s dĺžkou 106 metrov, vybavená okrem iného kinom, helipadom, bazénom či vírivkou, podľa ministerstva spravodlivosti USA vlastní ruský oligarcha Sulejman Kerimov patriaci do skupiny osôb blízkych ruskej vláde, na ktorých Spojené štáty uvalili sankcie za inváziu na Ukrajinu. Podľa stránky superyachtfan.com kotví od polovice apríla v prístave Lautoka na Fidži.



USA požiadali o zadržanie jachty na fižijskom najvyššom súde. Zdôvodnili to porušením sankcií a údajnými väzbami na korupciu.



Voči zadržaniu plavidla sa však odvolala spoločnosť Millemarin Investment, oficiálne zaregistrovaná ako jeho vlastník. Odvolací súd jej v piatok vyhovel a dočasne pozastavil platnosť rozhodnutia najvyššieho súdu.



Prípad by sa mal vrátiť na súd vo štvrtok. Americká žiadosť zatiaľ zostáva oficiálne zaregistrovaná na súdoch na Fidži, uviedla prokuratúra s tým, že jachta je stále pod kontrolou polície a nemôže opustiť fižijské vody.



Kerimov je na sankčnom zozname mnohých krajín – v Spojených štátoch od roku 2018 za pranie špinavých peňazí, v Európskej únii a ďalších krajinách za ruskú inváziu na Ukrajinu. Americké ministerstvo spravodlivosti považuje Kerimova za súčasť skupiny oligarchov, ktorí "majú prospech z korumpovania ruskej vlády a jej zhubných aktivít po celom svete".



Právnici spoločnosti Millemarin Investment podľa agentúry DPA tvrdia, že jachta Amadea patrí ruskému miliardárovi a ropnému manažérovi Eduardovi Chudajnatovovi, ktorý na rozdiel od Kerimova nie je na sankčných zoznamoch. Jeho meno sa však už objavilo v súvislosti so 140-metrovou superjachtou Šeherezáda zadržanou v Toskánsku, ktorú má vlastniť samotný ruský prezident Vladimir Putin.