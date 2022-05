Fidži zamietlo žiadosť, ktorá mala stopnúť zhabanie ruskej superjachty

Na archívnej snímke Sulejman Kerimov Foto: TASRAP

Suva 27. mája (TASR) - Súd na ostrovoch Fidži v piatok zamietol odvolanie, ktoré malo americkým úradom zabrániť zhabaniu superjachty Amadea patriacej údajne jednému z ruských oligarchov. Informovala o tom agentúra AFP.Jachtu za 300 miliónov dolárov spájajú Spojené štáty s ruským miliardárom, oligarchom a politikom Sulejmanom Kerimovom, na ktorého sú uvalené západné sankcie. Fidžijské úrady pred mesiacom túto jachtu zadržali v prístave Lautoka. Stalo sa tak na základe žiadosti Washingtonu.Registrovaní vlastníci motorovej jachty s názvom Amadea - spoločnosť Millemarin Investments - popreli, že by bol Kerimov majiteľom plavidla. Tvrdili tiež, že fidžijský zákon, na základe ktorého bola Amadea zadržaná, neumožňuje Spojeným štátom, aby ju skonfiškovali.Odvolací súd v písomnom rozhodnutí, zverejnenom v piatok, uviedol, že odvolanie spoločnosti Millemarin Investments zamieta. Súd však zároveň deklaroval, že tento rozsudok by mal nadobudnúť účinnosť až o sedem dní.Fidžijský právny zástupca spoločnosti Millemarin Investments, Feizel Haniff, novinárom povedal, že plánuje predložiť prípad Najvyššiemu súdu Fidži. Bude pritom žiadať súdny príkaz, ktorý by zabránil agentom americkej FBI odplaviť sa na jachte z Fidži ešte pred uzavretím odvolacieho konania.Haniff už podal odvolanie, v ktorom tvrdí, že skutočným vlastníkom lode je Eduard Chudajnatov - bohatý Rus, na ktorého sa západné sankcie nevzťahujú.Spojené štáty uvalili na Kerimova sankcie v roku 2018 za údajné pranie špinavých peňazí. V súčasnosti patrí aj medzi tých ruských oligarchov, na ktorých viaceré krajiny a Európska únia uvalili sankcie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.Chudajnatov, bývalý šéf ruskej štátom kontrolovanej ropnej a plynárenskej spoločnosti Rosnefť, je spájaný aj so superjachtou Šeherezáda v hodnote 700 miliónov dolárov, ktorá bola zhabaná v Taliansku a ktorej vlastníctvo je predmetom vyšetrovania. Podľa niektorých tvrdení patrí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.Loď Amadea preverovala americká pracovná skupina KleptoCapture, ktorá bola zriadená v marci s cieľom zmocniť sa majetku ruských oligarchov a vyvíjať tak tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. Plavidlo s dĺžkou 106 metrov je okrem iného vybavené nádržou na živé homáre, ručne maľovaným klavírom, bazénom a veľkou pristávacou plochou pre vrtuľníky, dodala AFP.