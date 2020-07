Fidži zaznamenalo prvé úmrtie na COVID-19

Suva 31. júla (TASR) - Fidži oznámilo v piatok svoje prvé úmrtie na nový koronavírus, ale predstavitelia zdravotníctva ubezpečili ľudí v ostrovnom štáte v Tichom oceáne, že to nie je predzvesť vypuknutia veľkej nákazy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Minister zdravotníctva Ifereimi Waqainabete uviedol, že obeťou je 66-ročný muž, ktorý mal po návrate z Indie pozitívny test na koronavírus. V Indii podstúpil operáciu kvôli dlhodobému ochoreniu srdca.



"Žiaľ, napriek všetkému úsiliu našich zdravotníckych profesionálov tento džentlmen včera skonal na izolovanom oddelení v nemocnici v meste Lautoka, podľahol komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19," povedal minister novinárom.



Dodal, že muž bol jedným z deviatich aktívnych prípadov, ktoré sú v karanténe už od repatriácie z Indie 1. júla.



Pred týmto dátumom malo Fidži úspešné štvortýždňové obdobie bez prípadov nákazy koronavírusom a dovtedy dokonca zaznamenalo len 18 infikovaných, ktorí sa všetci vyliečili.



Fidži a ďalšie ostrovné krajiny v Tichom oceáne boli pôvodne pokladané na najnáchylnejšie na koronavírus na svete, pretože majú slabšie vybudované zdravotníctvo a vysokú mieru rizikových ochorení ako cukrovka a srdcové choroby.



Avšak krajiny v tejto oblasti konali rýchlo a urobili drahé rozhodnutie - zatvorili hranice, aby ochránili svoje obyvateľstvo. To ale spôsobilo zastavenie cestovného ruchu, ktorý poháňa ich ekonomiky.



Waqainabete zdôraznil, že zosnulý muž a ďalší ôsmi nakazení ľudia zo skupiny navrátenej z Indie mali "nulový kontakt" s bežným obyvateľstvom Fidži.



Minister vyjadril sústrasť rodine muža.



"Je to pre nich obrovská tragédia a môžem vám povedať, že naši zamestnanci na ministerstve a v zdravotníckych službách sú touto stratou tiež zdrvení," vyhlásil.



Podľa jeho slov je Fidži naďalej odhodlané dopravovať do vlasti svojich občanov a verí v účinnosť zavedeného opatrenia izolovať kohokoľvek spomedzi navrátilcov.