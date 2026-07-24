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Fieldsovu medailu udelili štyrom matematikom z Číny, Kanady a USA
Vzhľadom na to, že neexistuje Nobelova cena za matematiku, Fieldsova medaila sa považuje za najvyššie profesionálne ocenenie, aké môže matematik dosiahnuť.
Autor TASR
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Filadelfia 23. júla (TASR) - Fieldsovu medailu, označovanú za Nobelovu cenu za matematiku, získali vo štvrtok dvaja čínski matematici, jeden Američan a jeden Kanaďan. Ocenenie udeľované Medzinárodnou matematickou úniou je určené za výnimočné objavy matematikov mladších ako 40 rokov, informovala agentúra AFP.
Tohtoročnými laureátmi sú čínski matematici Chung Wangová a Jü Teng, Američan John Pardon a Kanaďan Jacob Tsimerman. Ocenenie sa udeľuje raz za štyri roky. Vzhľadom na to, že neexistuje Nobelova cena za matematiku, Fieldsova medaila sa považuje za najvyššie profesionálne ocenenie, aké môže matematik dosiahnuť.
Jej laureáti získavajú zlatú medailu s podobizňou starovekého matematika Archimeda a finančnú odmenu 15.000 kanadských dolárov (približne 9376 eur).
Wangová sa stala len treťou ženou, ktorá od vzniku ocenenia v roku 1936 získala Fieldsovu medailu. Táto 35-ročná matematička pôsobí vo Francúzsku a zároveň vyučuje na New York University v Spojených štátoch.
Ako prvá žena Fieldsovu medailu v roku 2014 získala Iránčanka Marjam Mírzácháníová. V roku 2022 bola touto medailou ocenená ukrajinská matematička Maryna Viazovská.
Medaily laureátom odovzdali počas otváracieho ceremoniálu Medzinárodného kongresu matematikov vo Filadelfii.
AP doplnila, že tohtoročné udeľovanie ocenení sa koná v období, keď oblasť matematiky výrazne ovplyvňuje rýchly rozvoj umelej inteligencie (AI). Niektoré modely AI v posledných mesiacoch preukázali schopnosť vytvárať matematické dôkazy na vysokej úrovni, čo mnohých odborníkov prekvapilo. Upozornili však, že tento vývoj prináša aj riziká. V dokumente s názvom Leidenská deklarácia odborníci poukázali na vedecké a etické obavy spojené s využívaním AI a vyzvali na vytvorenie pravidiel a bezpečnostných opatrení.
Tohtoročnými laureátmi sú čínski matematici Chung Wangová a Jü Teng, Američan John Pardon a Kanaďan Jacob Tsimerman. Ocenenie sa udeľuje raz za štyri roky. Vzhľadom na to, že neexistuje Nobelova cena za matematiku, Fieldsova medaila sa považuje za najvyššie profesionálne ocenenie, aké môže matematik dosiahnuť.
Jej laureáti získavajú zlatú medailu s podobizňou starovekého matematika Archimeda a finančnú odmenu 15.000 kanadských dolárov (približne 9376 eur).
Wangová sa stala len treťou ženou, ktorá od vzniku ocenenia v roku 1936 získala Fieldsovu medailu. Táto 35-ročná matematička pôsobí vo Francúzsku a zároveň vyučuje na New York University v Spojených štátoch.
Ako prvá žena Fieldsovu medailu v roku 2014 získala Iránčanka Marjam Mírzácháníová. V roku 2022 bola touto medailou ocenená ukrajinská matematička Maryna Viazovská.
Medaily laureátom odovzdali počas otváracieho ceremoniálu Medzinárodného kongresu matematikov vo Filadelfii.
AP doplnila, že tohtoročné udeľovanie ocenení sa koná v období, keď oblasť matematiky výrazne ovplyvňuje rýchly rozvoj umelej inteligencie (AI). Niektoré modely AI v posledných mesiacoch preukázali schopnosť vytvárať matematické dôkazy na vysokej úrovni, čo mnohých odborníkov prekvapilo. Upozornili však, že tento vývoj prináša aj riziká. V dokumente s názvom Leidenská deklarácia odborníci poukázali na vedecké a etické obavy spojené s využívaním AI a vyzvali na vytvorenie pravidiel a bezpečnostných opatrení.