Filadelfský orchester sa vrátil do Číny 50 rokov po historickom turné

Peking 7. novembra (TASR) — Členovia amerického Filadelfského orchestra pricestovali do Číny, kde 50 rokov po jeho historickom turné odohrajú sériu koncertov. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Orchester prvýkrát navštívil Čínu v septembri 1973 v čase normalizácie americko-čínskych vzťahov, ktorá nastala po nástupe Richarda Nixona do funkcie prezidenta USA. Nixon predtým vo februári 1972 ako prvý šéf Bieleho domu navštívil pevninskú Čínu.



Do čínskej metropoly Peking v utorok pricestovalo 14 členov orchestra, vrátane 73-ročného huslistu Davyda Bootha, ktorý absolvoval aj turné pred polstoročím.



Súbor z USA začne v piatok v Pekingu turné spolu s Čínskym symfonickým orchestrom. Ďalšie koncerty sa uskutočnia v mestách Tchien-ťin, Su-čou a Šanghaj.



Filadelfský orchester pricestoval do Číny v čase, keď je tam od minulého týždňa na turné Americké baletné divadlo.



Kultúrna výmena je podľa AP najnovším znakom zlepšovania americko-čínskych vzťahov pred očakávaným stretnutím prezidentov oboch krajín Joe Bidena a Si Ťin-pchinga. Čínu nedávno navštívili americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ministerka financií Janet Yellenová a ministerka obchodu Giny Raimondová.



Filadelfský orchester doposiaľ navštívil Čínu dvanásťkrát, naposledy v máji 2019 pred vypuknutím koronavírusovej pandémie.