Filantropi z USA chce poslať Iránu 150.000 dávok vakcíny od Pfizeru

Teherán 29. decembra (TASR) - Skupina amerických filantropov, ktorých totožnosť nie je známa, plánuje v najbližších týždňoch poslať do Iránu 150.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech. S odvolaním sa na iránske médiá o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Podľa tamojšej polooficiálnej tlačovej agentúry Tasním, ktorá citovala riaditeľa iránskeho Červeného polmesiaca, by vakcíny mali na základe "koordinácie so skupinou dobrodincov v USA" doraziť do 19. januára. Iránu, pandémiou najviac zasiahnutej krajine na Blízkom východe, by spomínaná zásielka vakcín mohla uľahčiť očkovanie tamojšieho obyvateľstva, pripomína AP.



Iránsky Červený polmesiac okrem toho očakáva aj zásielku ďalšieho milióna dávok vakcíny, ktoré podľa nedeľňajšej správy polooficiálneho spravodajského webu Khabaronline.ir. budú zrejme pochádzať z Číny. Očkovanie bude podľa Červeného polmesiaca bezplatné.



Úrady už predtým uviedli, že dovoz vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré sa musia prepravovať a uskladovať pri teplote mínus 70 stupňov Celzia, predstavuje pre Irán veľkú logistickú výzvu.



V Iráne od začiatku pandémie evidujú viac ako 1,2 milióna infikovaných a takmer 55.000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.