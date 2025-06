Spevák Filip Topol ako dieťa zaujal Havla a vyšľachtil Psích vojakov

Praha/Bratislava 12. júna (TASR) - Aj do slovenských kín prišiel pred desiatimi rokmi dokument s názvom Takovej barevnej vocas letící komety. Snímku tvorcovia venovali českému skladateľovi, textárovi, klaviristovi a spevákovi Filipovi Topolovi, dva a pol roka po jeho smrti. "Psí vojáci hrali ináč ako všetky kapely sveta. Nepodobali sa vôbec ničomu na svete. Ani hudbou, ani životom," povedal vtedy Romek Hanzlík, producent filmu a manažér Topolovej skupiny, ktorý sa vyvíjal v inom poprednom českom subkultúrnom telese, kapele Už jsme doma.



Film odkrýva, ako sa v Topolovom životnom osude a postojoch odrážala éra pred nežnou evolúciou a po nej. Ukazuje jeho posadnutosť hudbou a láska k Mozartovi, ale tiež závažnú chorobu. Celým filmom znejú piesne, ktoré sám Filip Topol označoval za formu svojich denníkov a poviedky. Mal všestranný talent, okrem hudby písal poéziu, kreslil a napísal aj niekoľko noviel.



Filip Topol sa narodil pred 60 rokmi, 12. júna 1965 v Prahe. Jeho otcom bol dramatik Josef Topol, dedom spisovateľ Karel Schulz a starším bratom dnes stále činný básnik Jáchym Topol. Na začiatku Filipovej kariéry bol disident a neskorší český prezident Václav Havel, ktorý mu ponúkol zahrať si v stodole na Hrádečku, kde pripravoval koncerty pravidelne. Tam Filip absolvoval svoje prvé vystúpenie a to nie hocijaké - po boku undergroundových lídrov, skupiny The Plastic People of The Universe.







Pozornosť začal na seba pútať už v 13 rokoch. Prvé verejné vystúpenie kapely Psí vojáci v roku 1979 na Pražských jazzových dňoch vyvolalo záujem štátnej bezpečnosti (ŠtB). Ďalšie koncerty na verejnosti im zakázali a tak sa na celé desaťročie utiahli do kultúrneho podzemia. Po revolúcii v roku 1989 sa tešili z úspechov doma i v zahraničí. Albumy skupiny Psí vojáci sú dostupné v katalógoch hudobných obchodov od New Yorku až po Tokio.



Filip Topol sa na koncertoch rád excentricky zabával a rád zabával druhých. Veľmi neviazane, ako na začiatku 90-tych rokov na pamätnom koncerte Psích vojákov v populárnom OBKaS-e na Vajnorskej ulici v Bratislave. Kreácie speváka a neposedného klaviristu počas 18-minútovej kultovej skladby Kilián Nedory priviedli publikum do vytrženia.







Kapela vtedy hrala veľa z albumu Nalej čistého vína, pokrytče, ktorý obsahuje aj obľúbený song Marylin Monroe, jej extravagantný refrén fanúšikovia vrieskali s Topolom. Alebo klavírne i akordovo vycibrená Strenž dizájr, počas ktorej naopak sála miestami takmer nedýchala.



Svoj posledný koncert Filip Topol a kapela Psí vojáci odohrali v máji 2013 v Amsterdame. O necelý mesiac 19. júna v Prahe zomrel významný a originálny umelec, ktorého tvorba zasiahla tri generácie.