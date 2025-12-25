< sekcia Zahraničie
Filip VI. vyzval Španielov na ochranu demokratického spolunažívania
Španielsko si tento rok pripomenulo 50. výročie smrti generála Francisca Franca, ktorý dostal krajinu počas svojej éry do medzinárodnej i ekonomickej izolácie.
Autor TASR
Madrid 25. decembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. vo svojom stredajšom vianočnom príhovore k národu vyzval Španielov, aby chránili „demokratické spolunažívanie“ pred nebezpečenstvami polarizácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Občania tiež vnímajú, že napätie vo verejnej diskusii spôsobuje únavu, rozčarovanie a nelojálnosť,“ povedal kráľ v tradičnom príhovore z kráľovského paláca v Madride. „Extrémizmus, radikalizmu a populizmus sa živia týmto nedostatkom dôvery, dezinformáciami, rozdielmi, rozčarovaním zo súčasnosti a pochybnosťami o tom, ako čeliť budúcnosti,“ uviedol Filip VI.
AFP pripomína, že menšinovú vládu premiéra Pedra Sáncheza postihli viaceré kauzy korupcie a škandály, ktoré spôsobili politické napätie. Opozícia ostro kritizuje vládu a žiada predčasné voľby, avšak Sánchez odmieta odstúpiť a situáciu označuje za očierňovaciu kampaň mierenú proti jeho vláde a rodine.
Španielsko si tento rok pripomenulo 50. výročie smrti generála Francisca Franca, ktorý dostal krajinu počas svojej éry do medzinárodnej i ekonomickej izolácie. Vládol teror a Franco mal na konte desaťtisíce politických vrážd, jeho reálni i domnelí oponenti končili v krutých väzenských podmienkach. Jeho smrť odštartovala náročnú cestu k obnove demokracie, konštatuje AFP.
„Spolunažívanie nie je trvalým dedičstvom. Nestačí ho len dostať - je to krehký výtvor,“ upozornil španielsky monarcha. „Je na nás všetkých udržať dôveru v naše demokratické spolunažívanie,“ konštatoval. Dodal, že v demokracii nemôžu byť vlastné myšlienky nikdy dogmami, ani myšlienky iných hrozbami. Vo svojom vianočnom príhovore kráľ vyzval na dialóg a príkladné správanie pri výkone všetkých verejných orgánov.
