Filipínska nositeľka Nobelovej ceny sa chce odvolať na najvyššom súde

Manila 11. októbra (TASR) - Filipínska novinárka a nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Ressaová sa na najvyššom súde vo svojej krajine odvolá proti rozsudku za údajné ohováranie na internete. Odvolací súd totiž zamietol jej žiadosť o prehodnotenie rozsudku súdu z roku 2020, informovala v utorok agentúra AFP.



Päťdesiatdeväťročnej Ressaovej a jej bývalému kolegovi Reyovi Santosovi ml. hrozia dlhé tresty odňatia slobody za ohováranie.



Resseaovej právnik Ted Te považuje zamietnutie odvolania svojej mandantky za sklamanie. Poukázal na to, že rozhodnutie odvolacieho súdu "ignorovalo základné zásady ústavného a trestného práva, ako aj predložené dôkazy".



Maria Ressaová je otvorená kritička bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho a "vojny" proti drogovej trestnej činnosti, ktorú rozpútal v roku 2016. Táto jej kritika vyústila do série žalôb a on-line útokov proti Ressaovej i webu Rappler, ktorý založila a viedla.



Dva dni pred skončením Duterteho mandátu filipínske úrady Rappler zakázali. Redakcia v reakcii na to upozornila, že "v konečnom dôsledku ide o našu demokraciu. Jej sila spočíva na médiách, ktoré nie sú ohrozené štátom ani zastrašované silami, čo chcú umlčať kritické hlasy."



Ressaová a ruský novinár Dmitrij Muratov získali vlani v októbri za svoje snahy "ochrániť slobodu slova" Nobelovu cenu za mier.