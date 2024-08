Filipínske a čínske lietadlá sa dostali do konfrontácie

Manila 10. augusta (TASR) - Filipínska armáda v sobotu obvinila čínske letectvo z "nebezpečných a provokatívnych aktivít" namierených proti filipínskemu vojenskému lietadlu hliadkujúcemu nad spornou plytčinou v Juhočínskom mori. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dve lietadlá čínskych vzdušných síl vykonali nebezpečný manéver a zhodili svetlice na dráhu nášho lietadla NC-212i", uviedol vo vyhlásení náčelník generálneho štábu filipínskych ozbrojených síl Romeo Brawner. Incident sa podľa neho udial ešte vo štvrtok nad spornou plytčinou Scarborough.



Brawner upozornil na to, že "čínske lietadlá zasiahli do letových operácií vo vzdušnom priestore, ktorý spadá pod filipínsku suverenitu a jurisdikciu a bol v rozpore s medzinárodným právom a predpismi upravujúcimi bezpečnosť letectva."



Filipínsky generál taktiež uviedol, že Čína tým "ohrozila životy personálu vykonávajúceho námorné bezpečnostné operácie." Dodal, že pilot a posádka sa bezpečne vrátili na leteckú základňu na severe Filipín.



Ide o ďalšiu zo série konfrontácii medzi čínskymi a filipínskymi silami v tejto oblasti. Peking si nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora, pričom čínske nároky zasahujú do výlučných ekonomických zón Filipín, Vietnamu a ďalších štátov.



Plytčina Scarborough sa nachádza približne 150 kilometrov od Filipín a asi 900 kilometrov od Číny. Je súčasťou filipínskej ekonomickej zóny, avšak od roku 2012 je pod kontrolou Číny.