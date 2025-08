Filipínske a indické námorníctvo začalo hliadkovať v Juhočínskom mori

Manila 4. augusta (TASR) - Indické a filipínske bojové lode začali po prvý raz spoločne hliadkovať v sporných oblastiach Juhočínskeho mora- V pondelok to oznámila filipínska armáda pred odletom prezidenta Ferdinanda Marcosa na rokovania do indického Naí Dillí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dvojdňová námorná hliadka sa začala už v nedeľu „popoludní a pokračuje až do tejto chvíle... momentálne prebieha doplňovanie zásob na mori,“ povedal pre AFP predstaviteľ armády.



Filipíny v uplynulom roku posilnili obrannú spoluprácu so spojencami po sérii konfliktov s Čínou v Juhočínskom mori. Peking si ho totiž nárokuje takmer celé napriek rozhodnutiu medzinárodnej arbitráže, že jeho nároky nemajú žiadny právny základ.



Námestníčka ministra zahraničných vecí Evangeline Ong Jimenez-Ducrocqová uvádza, že Marcos by počas návštevy Indie mal podpísať dohody v oblasti práva, kultúry a technológií, no pozornosť sa bude venovať najmä prípadnej obrannej dohode.



Filipíny už v minulosti kúpili od Indie nadzvukové riadené strely BrahMos, ktoré dosahujú maximálnu rýchlosť 3450 kilometrov za hodinu, pripomína AFP.



Marcos v pondelok pred zahraničnou cestou ocenil „neochvejnú oddanosť oboch krajín pri dodržiavaní medzinárodného námorného práva vrátane UNCLOS“, dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.



India je členom diplomatického zoskupenia Quad, do ktorého patria aj Spojené štáty, Japonsko a Austrália. Peking opakovane vyhlasuje, že toto štvorstranné partnerstvo, ktoré pôvodne navrhol zosnulý japonský premiér Šinzó Abe, vzniklo s cieľom obmedziť vplyv Číny.