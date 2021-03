Filipínske opozičné hnutie vyšetrí úmrtia z razií proti komunistom

Manila 8. marca (TASR) - Filipínske opozičné hnutie Bayan (Národ) v pondelok oznámilo, že začalo vyšetrovanie v spojitosti so smrťou deviatich ľudí, ktorí boli zabití počas nedeľňajšej série razií bezpečnostných zložiek namierených proti údajným komunistickým vzbúrencom. Píše o tom agentúra AFP.



Policajná akcia sa podľa hnutia Bayan zameriavala na "legálnych aktivistov", a nie na členov komunistických teroristických skupín, ako tvrdila polícia.



Šéf národnej polície Debold Sinas však uviedol, že operáciu, na ktorej sa zúčastnili príslušníci polície a armáda, uskutočnili v reakcii na správy, že podozrivé osoby "majú v nelegálnej držbe strelné zbrane". Počas razie podľa Sinana zabili deväť a zatkli ďalších 15 osôb.



K incidentu došlo dva dni po tom, čo prezident Rodrigo Duterte bezpečnostným silám opakovane prikázal "ignorovať ľudské práva" a zabíjať komunistických vzbúrencov.



Filipínska nezávislá komisia pre ľudské práva (CHR) uviedla, že vyslala tím na vyšetrovanie vrážd a zatknutí, a vládu vyzvala, aby urobila to isté.



"Aktivisti nie sú nevyhnutne teroristi a malo by sa rozlišovať medzi tými, ktorí sa chopia zbraní, a tými, ktorí iba uplatňujú svoje ústavné právo na vytváranie organizácií a združovanie sa v nich, ako aj na organizáciu petícií, ktoré žiadajú vládu o nápravu," povedala v pondelok agentúre AFP hovorkyňa CHR.



Hovorca prezidenta Harry Roque uviedol, že vláda incident prešetrí; obhajoval však použitie sily v prípade potreby. "Ak má váš protivník zbrane, ktoré vás môžu zabiť, nebudete čakať, kým vás niekto zastrelí," povedal.



Filipínsky prezident Duterte je od začiatku svojho mandátu v roku 2016 v konflikte s aktivistami z viacerých oblastí a s kritikmi jeho kontroverznej vojny proti drogám, ktorú vyhlásil krátko po svojom nástupe do úradu.



Počas policajných operácii v rámci filipínskej vojny proti drogám bolo zabitých vyše 7900 podozrivých.



Mnoho ľudí zomrelo i v spojitosti s obvineniami z podpory desaťročia trvajúceho marxistického povstania v krajine. Duterte vyhlásil, že chce toto povstanie potlačiť ešte pred koncom svojho šesťročného funkčného obdobia v roku 2022, pripomína AFP.