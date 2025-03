Filipínske úrady našli vrak nezvestného lietadla a telá dvoch pilotov

Manila 5. marca (TASR) - Filipínski záchranári našli v stredu vrak vojenskej stíhačky a telá dvoch pilotov v hornatej oblasti na juhu krajiny. Lietadlo vyslala armáda na podporu pozemných síl v boji proti povstalcom, no v noci na utorok sa stratilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Stíhačka FA-50 stratila okolo polnoci spojenie s ostatnými lietadlami ešte pred tým, ako dorazila do cieľovej oblasti v provincii Bukidnon na ostrove Mindanao. Ostatné stroje sa bezpečne vrátili na leteckú základňu v provincii Cebu, uviedlo letectvo bez poskytnutia ďalších podrobností.



"Bol z nej (stíhačky) úplný vrak," povedal miestny vojenský predstaviteľ. Filipínske špeciálne jednotky lietadlo objavili v džungli na hore Kalatungan. Hovorca regionálnej armády uviedol, že telá dvoch pilotov sa našli v blízkosti vraku. V súčasnosti nie je zrejmé, či sa piloti katapultovali a známa nie je ani príčina havárie. Vzdušné sily uviedli, že do vyšetrenia prípadu nebudú stíhacie lietadlá typu FA-50 lietať.



Podľa odhadov armády v krajine pôsobí približne 1000 ozbrojených povstalcov. V roku 2023 sa vláda a povstalci dohodli na obnovení rozhovorov na ukončenie jedného z najdlhších povstaní v Ázii. Rokovania sa však za vlády prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho stále neobnovili, pripomína AP.



Filipíny získali 12 viacúčelových stíhačiek FA-50 v hodnote 331 miliónov dolárov od juhokórejskej spoločnosti KAI v roku 2015. V tom čase išlo o najväčší obchod v rámci programu modernizácie armády, ktorý neskôr spomalil nedostatok finančných prostriedkov. Okrem protipovstaleckých operácií sa stíhačky využívajú napríklad počas veľkých štátnych osláv či pri hliadkovaní v spornom Juhočínskom mori.