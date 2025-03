Filipínskeho exprezidenta Duterteho zadržali na základe zatykača

Manila 11. marca (TASR) - Filipínska polícia v utorok v Manile zadržala bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho. Stalo sa tak na základe príkazu Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý na exprezidenta vydal zatykač pre podozrenie, že sa počas tzv. vojny proti drogám dopustil zločinov proti ľudskosti.



Filipíny v marci 2019 odstúpili od Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC zriadil. ICC si však zachoval jurisdikciu nad vraždami pred vystúpením Filipín z ICC, ako aj nad vraždami v meste Davao, keď tam bol Duterte starostom - bolo to roky pred tým, ako sa stal prezidentom.



V septembri 2021 začal ICC svoje formálne vyšetrovanie Duterteho, ale o dva mesiace neskôr ho pozastavil po tom, ako Manila vyhlásila, že opätovne skúma niekoľko stoviek prípadov drogových operácií, ktoré viedli k úmrtiam ľudí spôsobeným príslušníkmi polície, nájomnými vrahmi a strážnikmi.



Prípad sa obnovil v júli 2023 po tom, ako päťčlenný senát ICC zamietol námietku Filipín, že medzinárodný súd nemá v tomto prípade právomoc konať.



Odvtedy vláda prezidenta Ferdinanda Marcosa viackrát vyhlásila, že nebude spolupracovať pri vyšetrovaní.



Námestníčka riaditeľa tlačovej služby prezidentskej kancelárie Claire Castrová však v nedeľu uviedla, že ak Interpol "požiada vládu o potrebnú pomoc, je povinná konať".



"Skoro ráno Interpol Manila dostal oficiálnu kópiu zatykača od ICC," uviedol prezidentský palác vo vyhlásení.



Ako informovala agentúra AFP, k Duterteho zadržaniu došlo na medzinárodnom letisku v Manile krátko po jeho prílete z Hongkongu do vlasti.



V nedeľňajšom prejave k tisícom Filipínčanov pracujúcich v cudzine 79-ročný bývalý prezident odsúdil vyšetrovanie, ktoré sa proti nemu vedie. Vyšetrovateľov ICC označil za "skurvysynov", ale zároveň povedal, že ak ho čaká zadržanie, prijme to.



Exprezident je momentálne vo väzbe a pod dohľadom lekárov, doplnila AFP.



Duterte bol prezidentom v rokoch 2016-22. Počas výkonu svojho mandátu spustil tvrdé zásahy zamerané proti ilegálnym drogám, pričom boli zabité tisíce ľudí podozrivých z drogovej kriminality.



Hrozbu spojenú s drogami Duterte označil za ohrozenie národnej bezpečnosti a verejnosti - podobne ako niekoľko desaťročí trvajúce povstanie marxistických vzbúrencov.



Duterte je na Filipínach stále veľmi populárny. Veľká časť miestnych obyvateľov podporovala jeho rýchle riešenia pre potlačenie kriminality. Duterte má stále aj politický "výtlak": v májových voľbách - usporiadaných v polovici volebného obdobia - sa uchádza o opätovné získanie postu starostu svojej bašty - mesta Davao.