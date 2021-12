Filipínska novinárka si osobne prevezme Nobelovu cenu, súd to dovolil

Manila 7. decembra (TASR) - Filipínska novinárka Maria Ressaová dostala od justičných orgánov svojej krajiny povolenie na vycestovanie do Osla, aby si osobne prevzala Nobelovu cenu za mier. Uviedla to v utorok pre agentúru AFP.



Jej cesta do Nórska bola ohrozená prebiehajúcimi súdnymi konaniami. Ressaová je totiž v súčasnosti podmienečne prepustená z väzenia a čaká na odvolanie po svojom vlaňajšom odsúdení za ohováranie. Preto bola nútená požiadať o povolenie vycestovať do Nórska, pričom sa musela obrátiť na tri súdy.



Odvolací daňový súd vo svojom rozhodnutí zverejnenom v pondelok rozhodol, že spoluzakladateľka spravodajskej stránky Rappler môže Nórsko navštíviť od 8. do 13. decembra.



Táto skúsená novinárka v utorok pre AFP povedala, že po prekonaní poslednej právnej prekážky sa cíti "skvelo".



Proti Ressaovej sa vedie na Filipínach celkovo sedem súdnych sporov, vrátane odvolania sa proti rozsudku v prípade údajného ohovárania v publikovaných článkoch, za ktoré jej hrozí až šesť rokov väzenia.



Ressaová a ruský novinár Dmitrij Muratov získali v októbri Nobelovu cenu za svoj boj za "ochranu slobody prejavu".



Muratov je spoluzakladateľom a šéfredaktorom ruského opozičného periodika Novaja gazeta, pre ktorý pracovala aj uznávaná novinárka Anna Politkovská zavraždená v Moskve v roku 2006.



Ressaová v roku 2012 spoluzakladala spravodajský portál Rappler, ktorý je na Filipínach jedným z mála médií kritických voči kontroverznému prezidentovi Rodrigovi Dutertemu. Bola aj v skupine novinárov, ktorých časopis Time v roku 2018 vyhlásil za osobnosti roka.