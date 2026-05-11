< sekcia Zahraničie
Filipínski poslanci schválili impeachment viceprezidentky
Duterteovú vinia z úplatkárstva, korupcie či plánovania atentátu na prezidenta Ferdinanda Marcosa.
Autor TASR
Manila 11. mája (TASR) - Návrh na ústavnú žalobu (impeachment) filipínskej viceprezidentky Sary Duterteovej v pondelok schválila dolná komora tamojšieho parlamentu. Teraz ju čaká proces v Senáte, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Na schválenie návrhu na impeachment je potrebná tretina hlasov, v tomto prípade ho podporilo 255 z 317 poslancov Snemovne reprezentantov. Podľa filipínskej ústavy ju teraz čaká proces v Senáte, v ktorom senátori vystupujú ako porotcovia a na odvolanie z funkcie je potrebná 2/3 väčšina. V takom prípade tiež dostane doživotný zákaz zastávať volenú funkciu.
Duterteovú vinia z úplatkárstva, korupcie či plánovania atentátu na prezidenta Ferdinanda Marcosa. Návrhov na jej impeachment bolo v uplynulých mesiacoch podaných niekoľko. Duterteová vo februári oznámila kandidatúru na prezidentku v nadchádzajúcich voľbách v roku 2028.
Viceprezidentka popiera akékoľvek pochybenie. Je dcérou bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý v súčasnosti v Holandsku čaká na súd pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti z čias jeho takzvanej vojny proti drogám.
Na schválenie návrhu na impeachment je potrebná tretina hlasov, v tomto prípade ho podporilo 255 z 317 poslancov Snemovne reprezentantov. Podľa filipínskej ústavy ju teraz čaká proces v Senáte, v ktorom senátori vystupujú ako porotcovia a na odvolanie z funkcie je potrebná 2/3 väčšina. V takom prípade tiež dostane doživotný zákaz zastávať volenú funkciu.
Duterteovú vinia z úplatkárstva, korupcie či plánovania atentátu na prezidenta Ferdinanda Marcosa. Návrhov na jej impeachment bolo v uplynulých mesiacoch podaných niekoľko. Duterteová vo februári oznámila kandidatúru na prezidentku v nadchádzajúcich voľbách v roku 2028.
Viceprezidentka popiera akékoľvek pochybenie. Je dcérou bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý v súčasnosti v Holandsku čaká na súd pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti z čias jeho takzvanej vojny proti drogám.