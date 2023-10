Filipínski vojaci nemôžu používať aplikácie s umelou inteligenciou

Manila 20. októbra (TASR) - Filipínsky minister obrany Gilberto Teodoro nariadil členom armády, aby nepoužívali aplikácie s umelou inteligenciou pri vytváraní osobných portrétov, pretože môžu predstavovať bezpečnostné riziko. V piatok to potvrdil filipínsky rezort obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Teodoro obzvlášť upozornil na aplikácie, ktoré od používateľov vyžadujú najmenej desať svojich fotiek. Umelá inteligencia podľa jeho slov snímky spracuje na vytvorenie "digitálnej osoby, ktorá napodobňuje, ako sa skutočný jednotlivec pohybuje a hovorí". To predstavuje "významné riziká pre súkromie a bezpečnosť", dodal.



"Takáto zdanlivo neškodná zábavná aplikácia poháňaná umelou inteligenciou môže byť zneužitá na vytváranie falošných profilov, to môže viesť ku krádeži identity, sociálnemu inžinierstvu, phishingovým útokom a iným škodlivým aktivitám," vysvetlil šéf filipínskeho rezortu obrany. Zároveň tvrdí, že takéto prípady už boli hlásené.



Teodoro zároveň uviedol, aby boli filipínski vojaci a obranní predstavitelia ostražití pri zdieľaní informácií na internete a ich správanie by malo byť v súlade s hodnotami a zásadami filipínskeho ministerstva obrany.