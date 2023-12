Filipínsky civilný konvoj prerušil plavbu, sledovali ho čínske lode

Manila 10. decembra (TASR) - Filipínsky konvoj civilných lodí, ktoré viezli potraviny, vodu a dary rybárom a vojakom v spornom Juhočínskom mori, musel v nedeľu prerušiť svoju plavbu, pretože ho sledovali čínske lode. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Takzvaný Vianočný konvoj, ktorý tvorili desiatky dobrovoľníkov na dvoch člnoch s potravinami, vodou a ďalšími darmi, vyplával z filipínskeho ostrova Palawan v nedeľu skoro ráno. Lode mali v pláne preplávať okolo filipínskej vojenskej základne neďaleko koralového atolu Second Thomas Shoal a pokračovať na Filipínami kontrolovaný ostrov Nanshan, kde by dobrovoľníci odovzdali svoje dary.



V blízkosti vojenskej základne však došlo ku konfrontácii a následnej kolízii medzi filipínskymi a čínskymi loďami. Konvoj vtedy ohlásil zmenu trasy a mal zamieriť priamo na ostrov Nanshan. Po niekoľkých hodinách však organizátor plavby, ktorým je filipínska koalícia Atin Ito, informoval, že konvoj sa vráti na filipínsky ostrov Palawan, pretože ho sledujú štyri čínske lode. Nie je pritom bezprostredne známe, ako ďaleko sa konvoj dostal.



"Atin Ito po konzultácii s filipínskou pobrežnou strážou súhlasil s návratom lodí do obce El Nido na ostrove Palawan po neustálom sledovaní štyrmi čínskymi plavidlami, ktoré pozostávali z dvoch lodí čínskeho námorníctva, jednej lode čínskej pobrežnej stráže a jednej čínskej nákladnej lode," uviedla koalícia Atin Ito vo vyhlásení.



Predstaviteľ tejto koalície zároveň uviedol, že rybári na 40 drevených člnoch, ktorí sa ku konvoju pripojili, sa tiež vrátia na breh. Dodal však, že "aj počas návratu ich stále sledujú dve lode čínskych námorných síl a jedna loď čínskej pobrežnej stráže".



Koalícia Atin Ito pred začiatkom plavby konvoja uviedla, že jej cieľom je upozorniť na životné a pracovné podmienky filipínskych rybárov a personálu, ako aj brániť námorné teritoriálne práva Filipín.



Oblasť, kde došlo k incidentu, patrí do výlučnej ekonomickej zóny Filipín. Peking si však na túto oblasť robí nároky aj napriek tomu, že podľa rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu z roku 2016 nemajú žiadny právny ani historický základ.