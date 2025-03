Filipínsky exprezident sa postavil pred Medzinárodný trestný súd

Haag 14. marca (TASR) - Filipínsky exprezident Rodrigo Duterte sa v piatok postavil pred Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu. Obvinený je zo zločinov proti ľudskosti v súvislosti s vraždami, ktorých sa podľa obžaloby dopustil ako "nepriamy spolupáchateľ" počas protidrogovej kampane. Duterteho obvinenia sa týkajú vrážd 43 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Duterte (79) dorazil do Holandska v stredu, avšak na pojednávaní sa zúčastnil prostredníctvom telemostu z väzenia.



Exprezident sa v piatok nevyjadroval k svojim obvineniam. Súdu len povedal osobné údaje, svoje meno a dátum a miesto narodenia. Následne iba sedel na stoličke so zatvorenými očami.



Duterteho zadržali v utorok na letisku vo filipínskej metropole Manila na základe zatykača vydaného ICC a následne ho letecky letecky previezli do Holandska. V stredu ho odovzdali do väzby ICC.



Obhajca bývalého prezidenta Salvador Medialdea v piatok proti okolnostiam zatknutia svojho klienta protestoval a označil ich za "obyčajný únos". Poukázal tiež na to, že exprezident je v zlom zdravotnom stave. Sudcovia však ozrejmili, že Duterte sa podrobil lekárskemu vyšetreniu v Holandsku a vyhlásili ho za schopného postaviť sa pred súd.



Obvinenia voči Dutertemu teraz preskúmajú na predbežnom vypočutí 23. septembra. Ak sudcovia uznajú dôkazy za dostatočné, bude sa môcť začať súdne konanie. Maximálnym trestom, ktorý mu hrozí, je doživotie. DPA však pripomína, že proces môže trvať roky.



Duterte bol filipínskym prezidentom v rokoch 2016 až 2022. Počas svojho funkčného obdobia viedol neľútostný boj proti drogovej trestnej činnosti, uviedla DPA. Podľa policajných údajov bolo počas protidrogovej kampane zabitých približne 6000 ľudí, ale ľudskoprávne organizácie odhadujú, že celkový počet obetí môže byť až 30.000.



Ľudskoprávne skupiny a príbuzní obetí súdny proces privítali a považujú ho za triumf spravodlivosti. Pred súdom sa však zhromaždili aj stovky jeho priaznivcov, ktorí požadovali okamžité prepustenie bývalého prezidenta