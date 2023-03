Filipínsky ostrov Verde je ohrozený únikom ropných látok z tankera

Manila 20. marca (TASR) - Ropná škvrna z tankera MT Princess Empress, ktorý sa 28. februára potopil pri pobreží filipínskej provincie Oriental Mindoro, zasiahla už aj časť pobrežia vulkanického ostrova Verde.



Ide o jednu z morských rezervácií označovanú za celosvetové centrum morskej biodiverzity, informovala v pondelok spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na filipínsku pobrežnú stráž (PCG). Ostrov je domovom tisícov druhov živočíchov, upozornila organizácia Conservation International Philippines, informuje TASR.



Priľahlý prieliv medzi ostrovmi Luzon a Mindoro je základom miestnej ekonomiky, ktorá prosperuje vďaka pobrežnému cestovnému ruchu, rybolovu a ako lodná trasa do medzinárodných prístavov Batangas, Manila a Subic Bay, uviedla na svojej webovej stránke organizácia Conservation International Philippines.



Na ostrove je nateraz zakázané kúpanie a potápanie. Pokiaľ ide o rybolov, úrady ešte nevydali žiadne nariadenie alebo zákaz.



Pobrežná stráž vyslala do oblasti ďalšie tímy a vybavenie, vrátane vrtuľníka, ktoré majú monitorovať situáciu.



V pondelok dorazilo do východnej časti krajiny aj diaľkovo ovládané plavidlo z Japonska, ktoré bude čo najskôr nasadené, aby sa zistilo, čo sa deje s potopeným tankerom.



Únik ropy ohrozuje v oblasti zdravie i živobytie viac ako 150.000 ľudí. Veľkému riziku sú vystavené aj koralové útesy, mangrovníky a porasty morskej trávy.



Tanker Princess Empress prevážal náklad priemyselného palivového oleja, keď sa 28. februára potopil pri pobreží filipínskej provincie Oriental Mindoro.