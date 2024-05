Filipínsky poradca navrhol vyhostenie čínskych diplomatov

Manila 10. mája (TASR) - Filipínsky poradca pre národnú bezpečnosť Eduardo Aňo v piatok navrhol vyhostenie čínskych diplomatov z krajiny za údajné odpočúvanie konverzácie filipínskeho admirála v čase eskalácie sporu v Juhočínskom mori. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"(Čínske veľvyslanectvo) opakovane šírilo dezinformácie a falošné a škodlivé správy," uviedol Aňo a dodal, že ich cieľom je "zasievanie nezhôd a rozkolu". Poradca zároveň skonštatoval, že podľa neho by tieto činy nemali zostať nepotrestané.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien označil obvinenia za provokatívne a uviedol, že čínskym diplomatom na Filipínach by malo byť byť umožnené vykonávať svoju prácu.



"Čína požaduje, aby Filipíny umožnili čínskym diplomatom bežný výkon ich povinností a prestali porušovať zákon, provokovať a popierať skutočnosti," uviedol Lin na tlačovej konferencii v čínskom hlavnom meste Peking.



Úrad filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho ani tamojšie ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nezareagovali.



Obe krajiny sa za posledný rok dostali do viacerých konfliktov pre sporné oblasti v Juhočínskom mori. Príčinou je, že Filipíny, ktoré majú podporu Spojených štátov a ďalších spojencov, rozširujú svoju činnosť v Juhočínskom mori aj napriek tomu, že je kontrolované čínskou pobrežnou strážou, dodáva Reuters.