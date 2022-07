Filipínsky prezident chce zlepšiť investície, turizmus a farmárstvo

Manila 25. júla (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší v pondelok vo svojom prvom prejave o stave krajiny prisľúbil zavedenie daňových reforiem, rýchlejšiu modernizáciu infraštruktúry či avizoval záujem premeniť krajinu na investičnú destináciu. Sľúbil aj veľkú zmenu v poľnohospodárstve, aby sa zvýšili jeho výnosy a znížila sa výrazná závislosť od dovozu potravín. Informovala o tom agentúra Reuters.



Marcos mladší zvíťazil v májových prezidentských voľbách s výrazným náskokom a stal sa 17. prezidentom Filipín. Je synom zosnulého diktátora Ferdinanda Marcosa staršieho, ktorého zvrhli počas povstania v roku 1986.



V pondelkovom prejave v Kongrese povedal, že je životne dôležité zaviesť do praxe reformy, ktoré zlepšia turistický ruch a investície a zachovajú súčasné tempo ekonomického rastu.



Jeho administratíva zavedie rozumnú fiškálnu politiku a zameria sa tento rok na rast hrubého domáceho produktu o 6,5 až 7,5 percenta, uviedol prezident. Zároveň však varoval pred výzvami, ktoré krajinu čakajú, aby udržala stabilné ceny.



Marcos v prejave povedal, že je dôležité, aby Filipíny ako veľký dovozca ryže a ďalších komodít posilnili svoje poľnohospodárske výnosy a stali sa odolnejšími voči zmene klímy.



Medzi opatreniami, ktoré Marcos zavedie, je moratórium (zmrazenie) na dlhy farmárov, čo im umožní smerovať finančné prostriedky do zlepšovania výnosov. "To odbremení farmárov od platenia svojich dlhov a umožní im zameriavať sa na zlepšovanie farmárskej produktivity," povedal nový prezident v Kongrese.



Marcos sľúbil aj zlepšenie vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a pracovných podmienok lekárov i zdravotných sestier, ako aj posilnenie infraštruktúry v krajine vrátane letísk. Filipíny totiž tvorí vyše 7600 ostrovov.