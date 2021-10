Filipínsky prezident Duterte oznámil odchod z politiky

Manila 2. októbra (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v sobotu oznámil, že odchádza z aktívnej politiky a vo voľbách v máji 2022 nebude kandidovať na funkciu viceprezidenta. Uviedli to agentúry AFP a Reuters.



"Dnes oznamujem svoj odchod z politiky," vyhlásil 76-ročný Duterte v prítomnosti senátora Christophera "Bonga" Goa z vládnucej strany PDP-Laban (Filipínska demokratická strana - Ľudová moc). Vo verejnosti podľa neho "prevláda pocit", že jeho kandidatúra by bola "obídením zákona a ducha ústavy".



Ústava Filipín umožňuje hlave štátu iba jedno šesťročné funkčné obdobie. Duterte pôvodne začiatkom septembra oznámil, že bude kandidovať na funkciu viceprezidenta, aby mohol pokračovať v kontroverznej "križiackej výprave" proti obchodníkom s drogami a povstalcom, ktorú sám vyhlásil.



Duterteho krok by mohol otvoriť cestu kandidatúre jeho dcéry Sary Duterteovej-Carpiovej na post prezidenta, ktorá vedie prieskumy verejnej mienky.



Prezident a viceprezident sa na Filipínach volia oddelene. Ak prezident počas svojho funkčného obdobia zomrie, stane sa neschopným vykonávať funkciu alebo odstúpi, nahradí ho viceprezident.



Podľa ľudskoprávnych aktivistov počas Duterteho brutálneho ťaženia proti obchodníkom s drogami a konzumentom drog prišli o život desaťtisíce ľudí. Medzinárodný trestný súd (ICC) chce začať komplexné vyšetrovanie tejto kampane.



Ako prvý kandidát na prezidenta sa zaregistroval bývalý filipínsky majster sveta v boxe Manny Pacquiao, ktorý je zároveň predsedom strany PDP-Laban. Záujem o tento post prejavili aj obľúbený primátor hlavného mesta Manily Isko Moreno a bývalý policajný prezident Panfilo Lacson.



Lehota na registráciu kandidátov sa končí 8. októbra. Zmeny sú však povolené do 15. novembra, čím sa ponecháva priestor na zmeny názoru uchádzačov na poslednú chvíľu.