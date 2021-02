Filipínsky prezident: EÚ blokuje dodávky vakcín do iných krajín

Manila 2. februára (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte obvinil EÚ z toho, že blokuje export vakcín proti novému koronavírusu a niektorým krajinám tak znemožňuje prístup k týmto očkovacím látkam. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Duterte v prejave, ktorý bol odvysielaný v miestnej televízii v pondelok večer, uviedol, že jeho vláda robí všetko pre to, aby zabezpečila dostatok vakcín a začala očkovať obyvateľov krajiny. Poukázal však na to, že pri získavaní očkovacích látok naráža na ťažkosti.



"Nie sme takí vplyvní ako EÚ," povedal v súvislosti s kritikou, že Filipíny zaostávajú čo sa týka spustenia vakcinačného programu. "Máme peniaze, je to pripravené, sme v pohotovosti," dodal. "(Ale) EÚ si (firmu) AstraZeneca vzala za rukojemníka," povedal na margo aktuálneho sporu medzi predstaviteľmi EÚ a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ktorá nedávno ohlásila výrazné zníženie dodávok vakcíny pre euroblok.



Duterte okrem toho naznačil, že nový kontrolný systém EÚ na vývoz vakcín sa bude môcť použiť na zablokovanie exportu do iných krajín vrátane Filipín s cieľom ponechať dávky vakcín v štátoch EÚ.



Od uplynulej soboty môžu predstavitelia krajín EÚ odmietnuť vývoz z eurobloku v prípade, že farmaceutická spoločnosť nesplnila podmienky dodávok vakcín uzavreté s EÚ. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento krok EÚ označila za znepokojujúci prejav tzv. vakcinačného nacionalizmu, EK však trvá na tom, že cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť transparentnosť a monitorovať vývoz z EÚ.



WHO v pondelok oznámila, že Filipíny dostanú od iniciatívy COVAX, ktorá zaisťuje prístup k očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám, 44 miliónov dávok vakcíny. V prvom polroku by mali dostať 9,2 milióna dávok. Filipínska vláda takisto uzavrela aj vlastné dohody na nákup vakcíny aj so súkromnými firmami.



Na Filipínach zaznamenali do pondelka 527.272 prípadov nákazy a 10.807 úmrtí na ochorenie COVID-19.