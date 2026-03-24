Filipínsky prezident Marcos vyhlásil národnú energetickú krízu
Autor TASR
Manila 24. marca (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos v utorok vyhlásil „národnú energetickú krízu“ v súvislosti s rizikami pre dodávky palív a energetickú stabilitu v krajine, ktoré zapríčinila prebiehajúca vojna na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe a z toho vyplývajúce bezprostredné ohrozenie dostupnosti a stability dodávok energie v krajine sa týmto vyhlasuje národná energetická kríza,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení zverejnenom v utorok večer filipínskeho času.
„Toto vyhlásenie... umožní vláde prostredníctvom (ministerstva energetiky) a ďalších príslušných orgánov zavádzať reagujúce a koordinované opatrenia v súlade s platnými zákonmi s cieľom riešiť riziká vyplývajúce z narušenia globálnych dodávok energie a vnútroštátneho hospodárstva,“ dodáva sa v nariadení.
AFP pripomína, že Filipíny majú jedny z najvyšších nákladov na energiu v regióne a sú vo veľkej miere závislé od dovozu paliva na prevádzku svojich elektrární.
